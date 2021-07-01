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曾被學生控性侵 「蜘蛛人」男星砸223萬元庭外和解

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曾被學生控性侵 「蜘蛛人」男星砸223萬元庭外和解

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯法蘭柯演的綠惡魔兒子，在「蜘蛛人2」要為父報仇。(取材自IMDb)
詹姆斯法蘭柯演的綠惡魔兒子，在「蜘蛛人2」要為父報仇。(取材自IMDb)

曾以電影「蜘蛛人」（Spider-Man）系列紅遍全球的詹姆斯法蘭柯（James Franco），2019年被他成立的表演學校幾位女學生指控遭他侵犯，利用職權要求她們裸露身體，讓他聲勢瞬間跌落谷底，案件拖了快2年，詹姆斯近期已與2名原告達成庭外和解，賠償約223萬美元。

詹姆斯長相帥氣，能演能導，還曾與安海瑟薇（Anne Hathaway）在2011年奧斯卡頒獎典禮擔任主持人，原本前景看好，卻在2年前捲入性侵風波，2名女學生莎拉、東妮指控詹姆斯在教課期間，不只上下其手，還曾在拍攝多人性愛場面時硬是把她們保護「重點部位」的護具拿掉，引起外界譁然。

詹姆斯他當年原本被看好以「大災難家」(The Disaster Artist)入圍奧斯卡影帝，結果落空，片約也銳減，就連昔日好友塞斯羅根(Seth Rogen)都在受訪時暗示已與他切割，也許是為了力挽頹勢，詹姆斯才決定大手筆與2名原告和解。

根據「BBC」報導，莎拉、東妮有聘請律師，並且全程參與官司過程，預計可獲得89萬美金的賠償金額，其餘受害者則平分剩下金額，如果2人不滿意，還可於2個月內拒絕和解，並再次上訴。

詹姆斯法蘭柯被控性騷擾毀掉形象與事業，近日已正式和原告和解。(路透資料照片)
詹姆斯法蘭柯被控性騷擾毀掉形象與事業，近日已正式和原告和解。(路透資料照片)

奧斯卡 性侵 入圍

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