超人首部曲女星替邪教組織招募性奴 判刑3年

美國影集「超人首部曲」（Smallville）女星愛莉森麥克（Allison Mack）因協助爭議邪教組織NXIVM頭目拉尼爾（Keith Raniere）招募女性來當他的性奴，遭判3年徒刑。 美聯社

美國 影集「超人首部曲」（Smallville）女星愛莉森麥克（Allison Mack）因協助爭議邪教組織NXIVM頭目拉尼爾（Keith Raniere）招募女性來當他的性奴，今天遭判3年徒刑。

58歲的拉尼爾2003年在美國紐約州 創立號稱能指導人生目標的組織NXIVM，深具領袖魅力的他召募女性加入後，強逼她們與他發生性關係。

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路透報導，前NXIVM成員在拉尼爾的庭審中表示，拉尼爾在組織內創立一個祕密聯誼會，其中的「奴隸」必須完全服從「主人」，拉尼爾本人則以「大師」身分位居組織頂端。女性不但須維持飢餓飲食，身體還被烙印拉尼爾的姓名字首，在某些情況下還被迫與拉尼爾發生性關係。

據說NXIVM高階成員會利用受害者裸照或其他不雅物件加以掌控。愛莉森麥克是拉尼爾的「奴隸」，同時也是其他女性的「主人」，她承認自己藉由揚言把具有殺傷力的資訊公諸於世的手段，來脅迫2名女性做沒有酬勞的工作。

據法新社報導，38歲的愛莉森麥克於2019年4月針對敲詐及共謀指控認罪，並與檢方合作後，今天獲得減刑，預計9月29日入獄服刑。此案是由美國布魯克林聯邦地區法院（US District Court in Brooklyn）法官格勞菲斯（Nicholas Garaufis）負責審理。

判決確立前，愛莉森麥克含淚向受害者及家屬道歉，並稱她當時在NXIVM組織的行徑是「苛毒傷人、令人憎惡且非法的行為」，且她與拉尼爾已毫無瓜葛。拉尼爾因性販運及其他罪名去年遭判刑120年。

愛莉森麥克在法院聽證會上表示，「我為自己的行為感到羞愧」，並對她所稱「我生命中可怕的一章充滿悔恨與內疚」。德裔美籍的愛莉森麥克2001至2011年在「超人首部曲」一劇中飾演超人的好友。

由於愛莉森麥克參與調查，因此檢察官 曾建議判處比法律所規定14至17年更輕的刑罰。