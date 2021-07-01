黑寡婦美貌頭腦兼具 任品牌千萬董座

思嘉莉約翰森不僅有美貌，也有商業頭腦。（路透資料照片）

思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）因在漫威系列電影 演出「黑寡婦」紅遍全球，單片片酬高達2000萬美元，資產初估高達1億6500萬美元，她近期轉戰商界，與企業家共同成立護膚品牌，並擔任品牌董事長。

思嘉莉約翰森曾代言過不少彩妝品牌，多次被評選為全球最美麗女人，是最佳代言人，雖然她並未透露公司名稱及產品規畫，但根據外媒「Allure」等多家媒體報導，私人投資 公司「The Najafi」將會砸下約500萬到1000萬美元的重金，讓思嘉莉擔任董事長。「The Najafi」的創辦人哈姆納哈菲，也在新聞稿中盛讚思嘉莉，「思嘉莉對工作的熱忱，不但鼓舞人心，又擁有能改變整個市場的潛力」。

好萊塢女星近年頻頻轉換跑道，當上女企業家，證明她們不僅有美貌，也有商業頭腦，近年拍片產量銳減的葛妮絲派楚、潔西卡艾芭及茱兒芭莉摩，皆開設個人彩妝品牌或是購物網站，順利為自己事業開啟第二春，思嘉莉身為當今片酬最高的女明星之一，接下來勢必對彩妝市場，會有不小影響力。

葛妮絲派楚創辦「Goop」網站，銷售健康產品，回響不錯。(歐新社資料照片)

葛妮絲派楚創辦「Goop」網站，銷售健康產品，回響不錯。(歐新社資料照片)

思嘉莉主演「黑寡婦」受疫情 影響延檔一年多，好不容易將在7月正式上映，日前在倫敦舉辦全球首映會，思嘉莉並未出席，改由片中「妹妹」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）上陣代打，性感造型獲得全場青睞，該片也在歐美開出亮麗好評，外媒普遍認為，「黑寡婦」有望問鼎今年年度票房冠軍。