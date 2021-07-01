我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

黑寡婦美貌頭腦兼具 任品牌千萬董座

記者陳建嘉／綜合報導
思嘉莉約翰森不僅有美貌，也有商業頭腦。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森不僅有美貌，也有商業頭腦。（路透資料照片）

思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）因在漫威系列電影演出「黑寡婦」紅遍全球，單片片酬高達2000萬美元，資產初估高達1億6500萬美元，她近期轉戰商界，與企業家共同成立護膚品牌，並擔任品牌董事長。

思嘉莉約翰森曾代言過不少彩妝品牌，多次被評選為全球最美麗女人，是最佳代言人，雖然她並未透露公司名稱及產品規畫，但根據外媒「Allure」等多家媒體報導，私人投資公司「The Najafi」將會砸下約500萬到1000萬美元的重金，讓思嘉莉擔任董事長。「The Najafi」的創辦人哈姆納哈菲，也在新聞稿中盛讚思嘉莉，「思嘉莉對工作的熱忱，不但鼓舞人心，又擁有能改變整個市場的潛力」。

好萊塢女星近年頻頻轉換跑道，當上女企業家，證明她們不僅有美貌，也有商業頭腦，近年拍片產量銳減的葛妮絲派楚、潔西卡艾芭及茱兒芭莉摩，皆開設個人彩妝品牌或是購物網站，順利為自己事業開啟第二春，思嘉莉身為當今片酬最高的女明星之一，接下來勢必對彩妝市場，會有不小影響力。

葛妮絲派楚創辦「Goop」網站，銷售健康產品，回響不錯。(歐新社資料照片)
葛妮絲派楚創辦「Goop」網站，銷售健康產品，回響不錯。(歐新社資料照片)

葛妮絲派楚創辦「Goop」網站，銷售健康產品，回響不錯。(歐新社資料照片)
葛妮絲派楚創辦「Goop」網站，銷售健康產品，回響不錯。(歐新社資料照片)

思嘉莉主演「黑寡婦」受疫情影響延檔一年多，好不容易將在7月正式上映，日前在倫敦舉辦全球首映會，思嘉莉並未出席，改由片中「妹妹」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）上陣代打，性感造型獲得全場青睞，該片也在歐美開出亮麗好評，外媒普遍認為，「黑寡婦」有望問鼎今年年度票房冠軍。

疫情 投資 電影

上一則

汪小菲直播不提大S 只談兒女眼眶紅

下一則

趙麗穎、楊冪、倪妮眾明星 齊賀中共建黨百年

延伸閱讀

金主捧千萬上門「黑寡婦」變企業董事長

金主捧千萬上門「黑寡婦」變企業董事長
「黑寡婦」思嘉莉火遍全球 獲美國電影貢獻獎

「黑寡婦」思嘉莉火遍全球 獲美國電影貢獻獎
黑寡婦10年招牌動作 被「妹妹」模仿惡搞

黑寡婦10年招牌動作 被「妹妹」模仿惡搞
「黑寡婦」試映首波回響佳 思嘉莉獲讚新偶像

「黑寡婦」試映首波回響佳 思嘉莉獲讚新偶像

熱門新聞

侯炳瑩在微博曬出近照仍凍齡如昔。（取材自微博）

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

2021-06-26 20:10
歐陽娜娜。(取材自微博)

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

2021-06-22 22:29
關之琳穿低胸禮服出席活動，被批評裝嫩。（取材自微博）

關之琳穿低胸裝險走光 挨批裝嫩

2021-06-24 02:24
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

2021-06-28 14:03
劉嘉玲(右)每年都會為梁朝偉(左)在微博發生日文。圖／摘自微博

梁朝偉59歲私照曝光 劉嘉玲貼慶生文

2021-06-27 09:45
李嘉欣20日過51歲生日。（取材自微博）

李嘉欣慶生曬51歲凍齡照 輕靠富商老公抱愛兒

2021-06-23 02:18

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命