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與小布傳曖昧？女星安德拉黛：我倆不認識

記者黃保慧╱綜合報導
布萊德彼特被傳與女星安德拉黛打情罵俏。(路透資料照片)
布萊德彼特被傳與女星安德拉黛打情罵俏。(路透資料照片)

57歲男神布萊德彼特(Brad Pitt)，上月被傳出在今年的奧斯卡後台與女星安德拉黛(Andra Day)打情罵俏，讓這段相差21歲的戀情甚囂塵上。不過，安德拉黛日前在洛杉磯出席「黑人娛樂頻道獎」頒獎典禮，接受訪問時提到這件事，立刻澄清不認識彼此，更笑說：「這傳聞很搞笑。」

安德拉黛接受「今夜娛樂」訪問，被問到在奧斯卡後台和布萊德彼特曖昧，她驚訝笑說：「天啊！我們沒有在約會，我們甚至不認識彼此。」她也接著說：「這傳聞很搞笑，根本是捕風捉影，那天有人很無聊吧。」不過她的閨密有在第一時間詢問此八卦，她僅表示「我們相遇了。他很棒啦，超級有才華，棒極了。」

自從2016年和安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)離婚後，布萊德彼特遲遲沒出現新歡，除了此次的烏龍緋聞，去年有傳出他與27歲德國模特兒妮可波塔拉爾斯基(Nicole Poturalski)深陷愛河，然而妮可竟遭爆出已婚的消息，讓這段傳聞出現轉折；最近則有指與前妻珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)復合的消息，但也在珍妮佛安妮斯頓回應只是朋友的情況下畫下句點。

安德拉黛受訪時澄清與布萊德彼特不認識。(圖：采昌提供)
安德拉黛受訪時澄清與布萊德彼特不認識。(圖：采昌提供)

布萊德彼特 奧斯卡 裘莉

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