「神力女超人」3度當媽 素顏秀全家福

「神力女超人」蓋兒加朵秀全家福，連剛出生的三女兒也入鏡。(取材自Instagram)

以電影 「神力女超人」(Wonder Woman)聞名的蓋兒加朵（Gal Gadot），3月在Instagram宣布懷了第三胎，沒想到6月30日就報喜，宣布三女兒丹妮拉（Daniella）已經出生，還素顏入鏡，與全家人一同拍全家福照，看起來無比溫馨。

蓋兒加朵在Instagram寫下「這是我甜蜜的家人們，我無比感激和快樂（以及疲憊），我們很高興迎接丹妮拉加入我們的家庭，我要送你們所有的愛與健康」，蓋兒一家5口全員亮相，即便素顏，依舊遮擋不了天生麗質，貼文不到半天就有超過200萬人按讚關注。

蓋兒加朵與地產商老公亞隆凡薩諾（Yaron Varsano）結婚12年，兩人感情一向甜蜜，蓋兒去年雖然要宣傳年度大片「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)，但受疫情 影響多半在家視訊，也與家人感情更為升溫。

去年因為新冠肺炎 疫情緣故，他們一家四口多半時間在家隔離，可能因此孕育疫情寶寶。她4月受訪時透露懷了女兒，笑說：「是啊！我們堅持我們所知道的。」

她也透露這次懷孕是個驚喜，感覺到自己懷孕期間變得非常情緒化，「只要一個念頭閃過，就會讓我哭泣，一首好歌也能讓我落淚，我現在是個哭包，而我通常不是這樣的，這就是為什麼它如此令人震驚」。