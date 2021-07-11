MV暗示獲讚 德芙卡麥隆「放心」出櫃

德芙卡麥隆透過社群媒體Instagram直播出櫃，說明自己一直以來都自認為是「酷兒」。（Getty Images）

25歲的好萊塢影星德芙卡麥隆（Dove Cameron）早前接受英國《同志 時代》雜誌（Gay Times）專訪，侃侃而談去年決定「選擇愛自己」，隨後透過社群媒體 Instagram直播表態出櫃，說明自己一直以來都自認為是「酷兒」（Queer）的心路歷程，但也不諱言表示，起初很害怕不被粉絲接受，如今則感謝自己當初挺身而出，鼓勵了更多粉絲勇於面對自我。

德芙卡麥隆兼具歌手與演員身分，著名演藝作品為迪士尼頻道（Disney Channel）原創情境喜劇影集《莉芙與小曼》（Liv and Maddie），以及《飛越九霄》（Cloud 9）。《莉芙與小曼》講述一對個性迥然不同的雙胞胎成長的故事，《飛越九霄》則敘述年輕滑雪板選手的故事。

德芙卡麥隆2020年率先在Instagram上開直播出櫃，坦言自己是「酷兒」；今年5月底，她在6月的「同志驕傲月」（Pride Month）前夕，接受英國《同志時代》雜誌訪問，首度透露決定出櫃的心路歷程。

「我從來沒有懷疑過真正的自我」，她告訴《同志時代》雜誌說，「酷兒這個的標籤對我而言，再好不過。」

不同於LGBTQ 社群（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender，指男同性戀、女同性戀、雙性戀與跨性別者），近年興起的「LGBTQ+」最後的加號，則是除了原本的LGBTQ之外，更增添了多元且無限的可能性，而「酷兒」（Queer）則是廣泛指稱無法認同傳統性別二元論的「性少數」群體。

同志驕傲月始於「LGBTQ+」社群以社會運動的方式，一方面抗議性別歧視，一方面慶祝性別多元化，同時倡議「LGBTQ+」與酷兒社群的尊嚴與公平正義。

德芙卡麥隆表示，起初決定出櫃，心裡其實非常恐懼，因為她很害怕，出櫃以後可能不會被大眾，尤其是粉絲接納。她說：「我感覺，我可能不會被接受，我想到一種奇怪的論述，人們恐怕不會再信任我。」

勇敢出櫃 如釋重負

德芙卡麥隆今年接受訪問時，毅然回首去年所做的決定，反而覺得如釋重負且非常慶幸，甚至萬分感謝自己當初鼓起勇氣，才能在那之後作為鼓舞粉絲勇於忠於自我的榜樣。

「我希望這會有所幫助，這也是我選擇出櫃的主要原因」；她說：「這原本感覺就像是我可能永遠無法談論的事情，我覺得演藝產業已經出現巨大變化，讓人們擁有空間和平台作為一個人，而不是被挑剔的（商品）。」

「出櫃時，我真的很緊張，直到有一天，我表現得很像是已經出櫃的人，但我赫然意識到，我其實還沒有出櫃」；德芙卡麥隆接著說：「當妳認清自我時，妳會假設人們也如此看待妳，但往往很快就會意識到，『不，我必須出櫃，否則人們其實不會知道』。」

德芙卡麥隆出席索尼影業《憤怒鳥2》（The Angry Birds Movie 2）電影宣傳活動。（Getty Images）

《天選之合》MV 被當「酷兒」誘餌

德芙卡麥隆表示，她決定出櫃，是在《天選之合》（We Belong）這首歌曲的音樂錄影帶（MV）釋出之後，ＭＶ內容被觀眾認為，她安排了「酷兒誘餌」（Queerbaiting）。

酷兒誘餌是小說創作和娛樂產業的慣用行銷技巧，創作者透過「暗示」的方法，雖然實際上沒有描繪同性戀等「LGBTQ+」的特徵，卻可激發各種性傾向的觀眾好奇心，在創造話題性之餘，也將所有消費者一網打盡，幾乎不會得罪任何群體。

德芙卡麥隆透露，這個「彩蛋」被發現後，她如釋重負。

「多年來，我一直在歌曲創作中，暗示我的性傾向，卻也害怕對任何人透露。」她說：「我去年為這首《天選之合》拍攝MV，但製作公司撰寫的MV劇本是一男一女的愛情故事，我頓時感到弔詭。」

她表示，「那很詭異，我必須主動要求加入另一種性別論述。」

德芙卡麥隆採取這項行動之後，開始有人詢問MV內容是否有更深層的性別傾向含意，她則用大量各種不同的伴侶或配偶表情符號（emoji）回應。

德芙卡麥隆解釋道，「當MV正式推出之後，每個人都有了這種概念，這首歌會成為響亮的『LGBTQ+國歌』；我發現，自己身處這樣的位置，但每個人卻認為我是在利用酷兒誘餌。」

德芙卡麥隆去年透過Instagram直播向粉絲宣布：「大家，我真的需要跟你們解釋一些事情。也許我還沒說過，但我是超級酷兒。這是我想透過音樂來傳達的訊息，因為這就是我。」

她告訴《同志時代》說：「在那之後，我與粉絲之間產生了令人難以置信的連結，我們創造了這樣非常安全的空間」。

她說：「許多粉絲來向我出櫃，我的很多影迷和歌迷紛紛跑來告訴我，這對我來說根本不是問題。這不是要炒作話題，這就是我，一直都是我眼中的自己。」

德芙卡麥隆演藝表現亮眼，獲得第45​​屆日間艾美獎（Annual Daytime Creative Arts Emmy Awards）的肯定。（Getty Images）

曾羨演藝圈「出櫃前輩」坦蕩自在

德芙卡麥隆援引演藝圈「LGBTQ+」社群名人的例子，包括電影歌舞青春喜劇《歌喉讚》（Pitch Perfect）配角班普拉特（Ben Platt）、吸血鬼與人類愛情電影《暮光之城》（Twilight）女主角克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），以及曾演出愛情喜劇《紙上城市》（Paper Towns）英國「搞怪超模」卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）。

德芙卡麥隆表示，她也曾經自我懷疑，擔心無法像班普拉特、克莉絲汀史都華，以及卡拉迪樂芬妮一樣，真實的面對自己，且以這樣坦蕩的身分，生活在公眾注視及鎂光燈焦點之中。

德芙卡麥隆自述不是一個愛貼標籤的人，但「酷兒」是最精確且貼近她對自己的身分認同。

她說：「出櫃的過程攸關我整個人，而非我選擇和誰約會或跟誰開房間；我選擇愛自己，活出我每一天的模樣，而不是根據我所在的空間來修正自己。」

她義正嚴詞地說：「我不會為了我自己是什麼樣的人，而向別人道歉。」