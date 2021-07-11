梅根福克斯 中空曬辣胸

梅根福克斯被拍到身穿網狀鏤空上衣現身洛杉磯，火辣指數破表。（取材自推特）

今年35歲的好萊塢女演員梅根 福克斯（Megan Fox），因演出第一代《變形金剛》（Transformers）中的美艷女主角而聲名大噪，曾讓她多次被票選全球最性感女人第一名，而她也不吝嗇展現自己的火辣好身材，經常以火辣造型出現在大家的視線中。近日，她身穿網狀鏤空上衣，搭配黑色西裝外套，現身於洛杉磯 ，超火辣造型吸引眾人目光。

身高163公分的梅根福克斯，自出道十多年來一直保持著姣好的身材，即使已經育有三個孩子，依舊是許多人心中的性感女神，每每公開現身都能驚艷眾人。近日，她被人拍到身穿黑色西裝外套，搭配網狀鏤空上衣，超辣的中空穿搭立刻在推特上掀起熱議。

新戀情超高調

過去，梅根福克斯也經常以各種性感造型出席公開場合，前陣子她為支持饒舌歌手男友機關槍凱利（MGK，Machine Gun Kelly）而盛裝出席告示牌音樂獎，她以一襲黑色透紗挖空禮服現身紅毯，上半身的挖空設計僅遮住重要部位，大方露出渾圓美胸，而下半身的透紗設計也隱約露出她的雙腿、臀部線條，火辣指數 突破天際。

梅根福克斯（右）與機關槍凱利（左）愛得高調，在告示牌音樂獎上吻個不停。（Getty Images）

除了造型火辣外，梅根福克斯自去年5宣布與演員布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）離婚，而後公開自己與饒舌歌手MGK（Machine Gun Kelly）的戀情，從此之後兩人就經常大方曬恩愛，是演藝圈中極具話題度的明星情侶。在告示牌音樂獎的舞台上，兩人更是一路從台下親到台上，超煽情的舉動也引發網友熱烈討論。

梅根福克斯（左）與演員布萊恩奧斯汀格林（右）的10年婚姻於2020年畫下句點。（Getty Images）

被視為性感象徵的梅根，雖然不乏年齡相當的追求者，18歲時卻獨鍾比自己大上一截、昔日電視劇《飛越比佛利》（Beverly Hills, 90210）的小生布萊恩，視對方為靈魂伴侶，交往多年後步入禮堂，連生兩個兒子。然而梅根想趁年輕拚事業，布萊恩卻希望她在家當個賢妻良母，彼此出現嚴重歧異，連媒體都指布萊恩毀了妻子的演藝前途。雖然雙方一度感情回溫，並生下老三，但最終兩人還是離婚收場。

（取材自聯合新聞網udnSTYLE）