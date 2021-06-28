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裘莉20年前神作 古墓2猛男都成巨星

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉20年前因為主演「古墓奇兵」大紅。（取材自IMDb）
安琪莉娜裘莉20年前因為主演「古墓奇兵」大紅。（取材自IMDb）

20年前，由電玩改編的「古墓奇兵」（Tomb Raider），讓本是星二代、行事風格怪異的安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie），躍登銀幕女神寶座，她那性感又強悍的獨特魅力，征服全球觀眾，自此成為影壇最具知名度的女星之一。

丹尼爾克雷格(左)20年前還是陪襯安琪莉娜裘莉的男性花瓶。（取材自IMDb）
丹尼爾克雷格(左)20年前還是陪襯安琪莉娜裘莉的男性花瓶。（取材自IMDb）

身為奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）之女的裘莉，因為不滿父親對母不忠，刻意在藝名裡把父姓去掉，但當「古墓奇兵」需要有人扮演蘿拉的父親，最後仍敲定了強沃特，那時裘莉剛因「女生向前走」（Girl, Interrupted）獲得奧斯卡最佳女配角，父女同是小金人得主蔚為佳話，也難得在片場度過一段很久沒有的親密時光。

裘莉早先在觀眾眼中，雖豔麗火辣但很古怪，她兩位老公都是合作演戲時結緣，被貼上「桃花女」的標籤，幾乎每拍一部片，就會傳一次假戲真做的緋聞。扮演蘿拉不但讓裘莉贏得票房勝仗，也由於人紅吸引更多影迷，連帶形象也轉正不少。

過去裘莉曾有過不少行徑瘋狂的傳聞，在她因「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）結識天王布萊德彼特（Brad Pitt）後，彼此結合成更加閃耀無比的明星情侶檔，她和小布生子、共組家庭，撕下狂野不羈的標籤，變成慈善好媽媽，關懷弱勢與孩子的行動，讓她在真實人生中也有女英雄的形象，就連扮演「黑魔女」（Maleficent），戲裡也為她平反，有如戲外生活的反射。這一切直到她和小布終於結婚，卻很快就婚變、為了孩子們監護權大打法庭戰才又變調，部分觀眾眼中，裘莉又回到昔日自私、只想獨占小孩的魔女形象，她卻毫不在乎，只繼續做自己。

丹尼爾克雷格曾出席「007：惡魔四伏」墨西哥首映。(路透資料照片)
丹尼爾克雷格曾出席「007：惡魔四伏」墨西哥首映。(路透資料照片)

男英雄身旁都有花瓶美女，女英雄身旁也不會少掉除了賣肉外、功能不大的猛男，兩集「古墓奇兵」陪襯裘莉的分別是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與傑哈巴特勒（Gerard Butler），日後一個成了007、一個因為「300壯士」崛起，在銀幕上都是賣弄健美威猛的架式，不過比起裘莉情海波折那麼戲劇化，丹尼爾和奧斯卡得主瑞秋懷茲（Rachel Weisz）結婚，傑哈則是萬年單身漢，生活都堪稱平順。

傑哈巴特勒因電影「300壯士：斯巴達的逆襲」崛起。（取材自Instagram）
傑哈巴特勒因電影「300壯士：斯巴達的逆襲」崛起。（取材自Instagram）

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