瑪丹娜快閃紐約夜店 露點演出

瑪丹娜不時在自己的Instagram上發表性感照。（取材自Instagram）

美國 62歲流行天后瑪丹娜 （Madonna）寶刀未老，日前現身紐約 夜店「Boom Boom Room」快閃登台，戴上藍色假髮，穿上黑色皮革薄紗霸氣登場，薄紗底下什麼都沒穿，大膽露點演出，她事後將影片上傳到自己的Insgagram，在舞台上表演時，全場觀眾更瘋狂歡呼，稱她是女王。

根據「紐約郵報」報導，瑪丹娜當天演唱兩首歌曲「Hung Up」和「I Don't Search I Find」，唱到興奮處，還躺在舞台上抬腿高歌，展現狂野面貌，而她的長女蘿狄絲（Lourdes）、脫口秀主持人安迪柯恩（Andy Cohen）以及知名主播安德森庫柏（Anderson Cooper）都在底下捧場。

瑪丹娜會臨時登台，因為上周是紐約的「同志驕傲周」，一向力挺性別平權運動的瑪丹娜，當然願意現身為同志加油打氣，並重現當年性感的「不穿內衣」造型，她表演完不忘向所有人感性呼籲，「如果沒與你們一起歡慶『同志驕傲周』，對我來說會是一場悲劇」，還說未來難以預測，誰知道下一個轉角會發生什麼，要及時行樂，最後也向群眾呼籲「你們要好好學習愛自己」。瑪丹娜在表演結束後就離開，繼續轉往其他派對，與變裝皇后及跨性別者狂歡。