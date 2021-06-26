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「神盾局長」山謬傑克森 獲奧斯卡終身成就獎

記者陳建嘉／綜合報導
山謬傑克森演過多部經典電影，以流利的髒話聞名。（圖：CATCHPLAY提供）
山謬傑克森演過多部經典電影，以流利的髒話聞名。（圖：CATCHPLAY提供）

奧斯卡影藝學院近日宣布明年奧斯卡榮譽獎（終身成就獎）得主，包括「神盾局長」山謬傑克遜（ samuel jackson）、知名編劇伊蓮梅(Elaine May)，以及瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）的「繆思女神」麗芙烏曼（Liv Johanne Ullmann），演員丹尼葛洛佛（Danny Glover）則獲珍赫修人道獎。

影藝學院表示，奧斯卡榮譽獎主要是表彰有特殊成就、對電影藝術和科學有特殊貢獻，或者對影藝學院有卓越服務的影人，珍赫修人道獎則感謝在電影藝術和科學領域發光發熱的影人。

72歲山謬傑克森雖以流利髒話聞名，但他演過無數經典電影，包括在漫威系列電影「復仇者聯盟」（ The Avengers）系列、「美國隊長」（Captain America）系列以及「鋼鐵人」（Iron Man）系列都能看到他所飾演的「神盾局長」尼克福瑞，並曾以「黑色追緝令」（Pulp Fiction）入圍1995年第67屆奧斯卡最佳男配角，他與昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）交情甚好，從「黑色追緝令」開始便合作至今，若未演出要角，也會在「追殺比爾」（Kill Bill: Volume 1），客串演鋼琴師，「惡棍特工」（Inglourious Basterds）擔綱旁白，迄今只有「從前有個好萊塢」（英語：Once Upon a Time in Hollywood未演出。

電影 奧斯卡 影藝學院

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