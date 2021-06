「神盾局長」山謬傑克森 獲奧斯卡終身成就獎

山謬傑克森演過多部經典電影,以流利的髒話聞名。(圖:CATCHPLAY提供)

奧斯卡影藝學院 近日宣布明年奧斯卡榮譽獎(終身成就獎)得主,包括「神盾局長」山謬傑克遜( samuel jackson)、知名編劇伊蓮梅(Elaine May),以及瑞典電影 大師英格瑪柏格曼(Ingmar Bergman)的「繆思女神」麗芙烏曼(Liv Johanne Ullmann),演員丹尼葛洛佛(Danny Glover)則獲珍赫修人道獎。

影藝學院表示,奧斯卡榮譽獎主要是表彰有特殊成就、對電影藝術和科學有特殊貢獻,或者對影藝學院有卓越服務的影人,珍赫修人道獎則感謝在電影藝術和科學領域發光發熱的影人。

72歲山謬傑克森雖以流利髒話聞名,但他演過無數經典電影,包括在漫威系列電影「復仇者聯盟」( The Avengers)系列、「美國隊長」(Captain America)系列以及「鋼鐵人」(Iron Man)系列都能看到他所飾演的「神盾局長」尼克福瑞,並曾以「黑色追緝令」(Pulp Fiction)入圍1995年第67屆奧斯卡最佳男配角,他與昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)交情甚好,從「黑色追緝令」開始便合作至今,若未演出要角,也會在「追殺比爾」(Kill Bill: Volume 1),客串演鋼琴師,「惡棍特工」(Inglourious Basterds)擔綱旁白,迄今只有「從前有個好萊塢」(英語:Once Upon a Time in Hollywood未演出。