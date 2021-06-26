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「一口流利髒話」山繆傑克森 獲奧斯卡終身成就獎

記者陳建嘉／綜合報導
山繆傑克森以漫威系列電影的神盾局長一角走紅。（圖：索尼提供）
山繆傑克森以漫威系列電影的神盾局長一角走紅。（圖：索尼提供）

奧斯卡影藝學院25日宣布明年奧斯卡榮譽獎（終身成就獎）得主，包括「神盾局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、知名編劇伊蓮梅（Elaine May），以及瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）的「繆思女神」麗芙烏曼（Liv Ullmann），演員丹尼葛洛佛（Danny Glover）則獲珍赫修人道獎。

影藝學院表示，奧斯卡榮譽獎主要是表彰有特殊成就、對電影藝術和科學有特殊貢獻，或者對影藝學院有卓越服務的影人，珍赫修人道獎則感謝在電影藝術和科學領域發光發熱的影人。72歲山繆傑克森雖以流利髒話聞名，但他演過無數經典電影，包括在漫威系列電影「復仇者聯盟」（The Avengers）系列、「美國隊長」（Captain America）系列以及「鋼鐵人」（Iron Man）系列都能看到他所飾演的「神盾局長」尼克福瑞（Nick Fury），並曾以「黑色追緝令」（Pulp Fiction）入圍1995年第67屆奧斯卡最佳男配角，他與昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）交情甚好，從「黑色追緝令」開始便合作至今，若未演出要角，也會在「追殺比爾」（Kill Bill）客串演鋼琴師，「惡棍特工」（Inglourious Basterds）擔綱旁白，迄今只有「從前有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）未演出。

山繆傑克森演過多部經典電影，以流利的髒話聞名。（圖：CATCHPLAY提供）
山繆傑克森演過多部經典電影，以流利的髒話聞名。（圖：CATCHPLAY提供）

82歲的挪威傳奇女星麗芙烏曼，是電影大師柏格曼的謬思女神，兩人還有一個當作家的女兒琳烏曼（Linn Ullmann），還曾兩度入圍奧斯卡影后。高齡89歲的伊蓮梅曾以「上錯天堂投錯胎」（Heaven Can Wait）、「風起雲湧」（Primary Colors）兩度入圍奧斯卡最佳改編劇本。丹尼葛洛佛則以與梅爾吉勃遜（Mel Gibson）演「致命武器」（Lethal Weapon）系列聞名，後來曾演過「2012」、「奪魂鋸」（Saw）等電影，第12屆奧斯卡主席獎將於2022年1月15日頒獎。

奧斯卡 電影 入圍

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