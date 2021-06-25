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「還我人生」 「小甜甜」布蘭妮控父強裝避孕器

記者陳建嘉／綜合報導
小甜甜布蘭妮(左)與男友山姆阿斯加利，據傳一直想結婚。(取材自Instagram)
小甜甜布蘭妮(左)與男友山姆阿斯加利，據傳一直想結婚。(取材自Instagram)

曾經叱吒全球樂壇的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears)，自從2018年結束世界巡演後，演藝事業完全停擺，其實是為了與父親傑米（Jamie Spears）打官司，積極解除父親傑米對她的監管權。她日前透過視訊向洛杉磯高等法院的法官申訴，指控父親透過法規，不僅限制她不能再婚，強制她裝子宮內避孕器。

布蘭妮因長期活在鎂光燈焦點，再加上幾段感情失利，曾於2007年精神崩潰，隔年法官裁定她的6000萬美元資產，由父親傑米與信託公司共同監管，多年來布蘭妮與父親好幾次對簿公堂，依舊沒有結果，兩人的親情也早就被消耗殆盡。她視訊出席庭審時，花了25分鐘激動控訴，希望能趕快奪回自己的人生，「這真的對我是虐待」。

布蘭妮提到自己一直想與男友結婚、生小孩，無奈受到監管權否決，她的體內也裝有避孕器，原本想找醫生取出，父親卻不斷阻止她，可能擔心她藉此奪回自己的資產，「我感覺自己像被聯手霸凌、孤單無助」，她希望自己能與一般人一樣，能夠正常生兒育女，「這種生活已經13年，夠了，真的夠了，我不是任何人的奴隸」，法院外也聚集許多布蘭妮的死忠粉絲，為她加油打氣。

布蘭妮與前夫凱文費德林（Kevin Federline）育有兩個兒子，並與小12歲的舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）穩定交往多年，卻始終無法脫離父親的掌控，目前官司還在未定之天，而之前所舉辦的也只是聽證會，之後法官還得進行蒐證，做出最後判決。

布蘭妮父親傑米。(美聯社)
布蘭妮父親傑米。(美聯社)

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