電影「小美人魚」劇組15人確診 停拍隔離

荷莉貝利演出真人版「小美人魚」，爆出片場有15人確診新冠肺炎。(取材自Instagram)

新冠肺炎疫情 持續蔓延，迪士尼動畫改編真人版電影 「小美人魚」（The Little Mermaid），迄今正在義大利 薩丁尼亞島趕拍，卻爆出劇組工作人員有15人確診，目前已經緊急停工，確診者已迅速接受治療，全體劇組也一起進行隔離。

根據義大利媒體「CORRIERE DELLA SERA」報導，「小美人魚」不畏疫情在今年開工，由於電影有大量的下水戲，較難戴口罩，先前原本就讓外界擔心，是否能夠確實做好防疫。近期義大利的AOU Sassari機構為劇組篩檢，意外發現15人的採檢結果為陽性，其中還有人存有印度Delta變種病毒，目前已讓島上所有居民進行隔離，至於男女主角喬納霍爾金（Jonah Hauer-King）、荷莉貝利（Halle Bailey）是否有染疫，迪士尼目前尚未回應。

「小美人魚」拍攝過程一波三折，原本早在去年3月就預計開工，卻因為疫情在全球爆發，延誤拍攝進度，好不容易今年4月開始拍攝，才拍到一半，就傳出群聚感染，先前傳聞該片會在2022年上映，如今恐有影響。「小美人魚」其實一開始在選角上，就讓外界有所疑慮，認為年僅19歲的美國黑人女歌手荷莉貝利，在膚色、形象都與原版動畫的愛麗兒相去甚遠，不過導演羅伯馬歇爾(Rob Marshall)獨排眾議力挺，「我們是經過長時間挑選後，發現荷莉身上的純真靈魂、青春活力以及美妙的歌聲，都是詮釋愛麗兒的首要人選」，強調等電影上映後，全世界的人一定都會愛上全新版本的「小美人魚」。