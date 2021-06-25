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梁朝偉「尚氣」耍十環 「浩克」反派驚喜曝光

記者陳建嘉／綜合報導
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」秀出精壯身材。（截圖自YouTube）
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」秀出精壯身材。（截圖自YouTube）

梁朝偉演出「尚氣與十環傳奇」反派滿大人「文武」，展現十環的恐怖能力。（截圖自Yo...
梁朝偉演出「尚氣與十環傳奇」反派滿大人「文武」，展現十環的恐怖能力。（截圖自YouTube）

漫威娛樂大片「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）曝光全新預告，最受外界注目，飾演該片反派滿大人「文武」的梁朝偉也有更多戲分，更有梁朝偉使用武器「十環」的帥氣場面，男主角劉思慕在片中也挑戰多場跳躍跑酷戲以及近身對打，預告片尾更驚喜登場「無敵浩克」反派「惡煞」以及「奇異博士」搭檔「王」共同對戰，讓粉絲期待度更為提升。

在「尚氣與十環傳奇」最新預告中，讓「尚氣」與父親「文武」之間的關係更為錯綜複雜，尚氣得知自己的使命，必須承襲其強大戰鬥力，但又決定以這樣的能力與邪惡的父親對抗，楊紫瓊也在預告中首度現身，娓娓道來尚氣的父親、母親，看起來似乎較像是師傅一般的角色。

「無敵浩克」反派「惡煞」驚喜在「尚氣與十環傳奇」登場。（截圖自YouTube）
「無敵浩克」反派「惡煞」驚喜在「尚氣與十環傳奇」登場。（截圖自YouTube）

劉思慕在「尚氣與十環傳奇」演出主角「尚氣」。（截圖自YouTube）
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」演出主角「尚氣」。（截圖自YouTube）

電影更出現「龍」、「氣功」等元素，讓該片成為有史以來最具中國文素的漫威電影，而尚氣被父親文武指責「你無法逃避過去」時，尚氣也反嗆「你不過是罪犯、殺人犯」。最後更有緊張刺激的父子對決，宣告這個全新的華人英雄將正式登場漫威電影宇宙。「尚氣與十環傳奇」預計9月上映。

來源：Marvel Entertainment

電影 漫威 奇異

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