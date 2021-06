「小美人魚」也染疫？劇組爆15人確診Delta病毒

迪士尼 近年掀起經典電影 翻拍真人版熱潮,「小美人魚(The Little Mermaid)」找來黑人女星荷莉貝利(Halle Bailey)主演,話題性十足,電影目前在義大利 開拍,卻驚傳劇組有15人確診新冠肺炎,現今已緊急停工,拍攝進度擱置。

據義大利媒體「CORRIERE DELLA SERA」報導,在當地拍攝的電影「小美人魚」,該劇組已有15人檢測陽性,而AOU Sassari的微生物學和病毒實驗室表示,測試結果還發現這15人存有印度Delta變種病毒,已讓島上的相關人員緊急隔離。至於男女主角喬納霍爾金(Jonah Hauer-King)、荷莉貝利是否有染疫,迪士尼目前則未對外回應。

迪士尼真人電影「小美人魚」男女主角喬納霍爾金、荷莉貝利日前合影。(取材自Instagram)

由於「小美人魚」因疫情延宕多時,沒想到現今又遇上有劇組人員群聚感染,讓該片何時才能結束,尚未明朗。

