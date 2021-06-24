「小美人魚」也染疫？劇組爆15人確診Delta病毒

荷莉貝利日前秀出比基尼照。(取材自Instagram)

迪士尼 近年掀起經典電影 翻拍真人版熱潮，「小美人魚（The Little Mermaid）」找來黑人女星荷莉貝利（Halle Bailey）主演，話題性十足，電影目前在義大利 開拍，卻驚傳劇組有15人確診新冠肺炎，現今已緊急停工，拍攝進度擱置。

據義大利媒體「CORRIERE DELLA SERA」報導，在當地拍攝的電影「小美人魚」，該劇組已有15人檢測陽性，而AOU Sassari的微生物學和病毒實驗室表示，測試結果還發現這15人存有印度Delta變種病毒，已讓島上的相關人員緊急隔離。至於男女主角喬納霍爾金（Jonah Hauer-King）、荷莉貝利是否有染疫，迪士尼目前則未對外回應。

迪士尼真人電影「小美人魚」男女主角喬納霍爾金、荷莉貝利日前合影。(取材自Instagram)

由於「小美人魚」因疫情延宕多時，沒想到現今又遇上有劇組人員群聚感染，讓該片何時才能結束，尚未明朗。