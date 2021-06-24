馮迪索撇不合 給巨石強森「嚴厲的愛」

馮迪索(左)、巨石強森屢傳不合，馮迪索近期受訪證實，曾嚴厲地對待對方。（圖：UIP提供）

好萊塢 巨星馮迪索（Vin Diesel）主演「玩命關頭9」（Fast and Furious 9）原訂24日在北美盛大上映，由於固定班底之一巨石強森 缺席（Dwayne Johnson），再加上兩人多次傳出不合，讓外界懷疑他們目前的交情狀況，馮迪索近期受訪時澄清原始狀況，是為了希望巨石強森的表演更好，才會給對方「嚴厲的愛」來激怒對方。

馮迪索接受外媒Men's Health訪問時，回應他身為製片，當然希望每個地方都能盡善盡美，而他所做的一切，是為了讓對方的演出能符合預期標準，「他演的哈柏很難詮釋，我當時給他許多嚴厲的愛，就是為了達到我們想要的效果。」馮迪索更說當初就是他親自挑選巨石強森加入，「他必須要像一噸磚頭那樣，能給予我重擊」，一切只是戲劇效果，請外界不要多加猜測。

巨石強森從「玩命關頭5」開始加入該團隊，原本合作愉快，但在2016年拍「玩命關頭8」期間，巨石強森突然暴怒，自拍Instagram影片，控訴某位同片男星非常不敬業，嘲諷對方「膽小鬼」，引發外界議論。巨石強森接下來宣傳「玩命關頭8」時，與馮迪索明顯互動變少，營造王不見王的尷尬場面，後續還找另一男星傑森史塔森（Jason Statham）演外傳電影 「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ），最終他也沒被邀請加入「玩命關頭9」演員群，而同樣有演出「玩命關頭」系列的馮迪索好友泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson），甚至拍影片，嗆巨石強森不合群，讓兩大猛男的不合傳言，甚囂塵上。

不過兩人已在2019年和解，巨石強森特地錄製影片感謝馮迪索的支持，「我要感謝好兄弟馮迪索對我這部外傳電影的支持」，表明兩人已經和好。