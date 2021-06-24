與父親撕破臉 布蘭妮被強制裝避孕器 怒喊奪回監護權
曾在全球樂壇紅極一時的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears，自從2018年巡演結束之後就再也沒有登上舞台，演藝工作停擺，生計更被父親一手把持，她積極解除父親的監管權，近日展開聽證會，她透過視訊向洛杉磯高等法院的法官申訴，痛訴父親因為監管法規限制她不能再婚，強制她裝子宮內避孕器。
根據「紐約時報」報導，布蘭妮是外界注目焦點，曾於2007年精神崩潰，法官當時裁定她的6000萬美元的資產，由父親傑米（Jamie Spears）與信託公司共同監管，多年來布蘭妮與父親好幾次對簿公堂，依舊沒有結果，兩人的親情也早就被消耗殆盡，她視訊出席庭審時，更控訴想趕快奪回自己的人生，「這真的對我是虐待」。
布蘭妮無奈表示想要再婚、生小孩，卻被父親拒絕，體內的避孕器也不准取出來，「我感覺自己被聯手霸凌，非常無助」，而她與前夫凱文費德林（Kevin Federline）育有2個兒子，並與小12歲的舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）穩定交往多年，卻始終無法正常過自己想過的生活，迄今官司仍在努力中，而目前所舉辦的還只是聽證會，之後法官還得進行蒐證並做出最後判決。
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