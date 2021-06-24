我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專訪美資深官員：美台關係強健 美中關係競爭

「回你的國家去」洛縣亞裔老翁 在公園無辜被暴打

與父親撕破臉 布蘭妮被強制裝避孕器 怒喊奪回監護權

記者陳建嘉／綜合報導
布蘭妮爭取財務自主，受到粉絲支持。(路透資料照片)
布蘭妮爭取財務自主，受到粉絲支持。(路透資料照片)

曾在全球樂壇紅極一時的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears，自從2018年巡演結束之後就再也沒有登上舞台，演藝工作停擺，生計更被父親一手把持，她積極解除父親的監管權，近日展開聽證會，她透過視訊向洛杉磯高等法院的法官申訴，痛訴父親因為監管法規限制她不能再婚，強制她裝子宮內避孕器。

根據「紐約時報」報導，布蘭妮是外界注目焦點，曾於2007年精神崩潰，法官當時裁定她的6000萬美元的資產，由父親傑米（Jamie Spears）與信託公司共同監管，多年來布蘭妮與父親好幾次對簿公堂，依舊沒有結果，兩人的親情也早就被消耗殆盡，她視訊出席庭審時，更控訴想趕快奪回自己的人生，「這真的對我是虐待」。

布蘭妮無奈表示想要再婚、生小孩，卻被父親拒絕，體內的避孕器也不准取出來，「我感覺自己被聯手霸凌，非常無助」，而她與前夫凱文費德林（Kevin Federline）育有2個兒子，並與小12歲的舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）穩定交往多年，卻始終無法正常過自己想過的生活，迄今官司仍在努力中，而目前所舉辦的還只是聽證會，之後法官還得進行蒐證並做出最後判決。

紐約時報 洛杉磯 霸凌

上一則

李蒨蓉「阿帕契事件」後最大考驗 深夜大吵「要離婚」

延伸閱讀

拉斯維加斯法律服務事務所專業辦理紐約/內華達州離婚官司業務

拉斯維加斯法律服務事務所專業辦理紐約/內華達州離婚官司業務
裘莉狠招報復 帶兒子見首任前夫 準備取代親爹小布？

裘莉狠招報復 帶兒子見首任前夫 準備取代親爹小布？
裘莉離婚戰失利 強打精神帶6子女慶祝46歲生日

裘莉離婚戰失利 強打精神帶6子女慶祝46歲生日
安琪莉娜裘莉嗆永不原諒 布萊德彼特監護權之戰沒完

安琪莉娜裘莉嗆永不原諒 布萊德彼特監護權之戰沒完

熱門新聞

苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
朱芷瑩親曝與湯唯的關係。(取材自臉書)

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

2021-06-20 21:27
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現