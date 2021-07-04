湯姆漢克斯投書：勿忘土耳沙種族屠殺

湯姆漢克斯投書紐約時報，呼籲美國民眾不要忘記土耳沙種族屠殺的血淚歷史。（Getty Images）

百年前的美國 ，一夥信奉白人至上主義的暴徒，針對奧克拉荷馬州土耳沙市（Tulsa，Oklahoma）的非裔 社區發起攻擊，從地面與空中瘋狂投擲燃燒彈，幾乎將其整個化為廢墟。當地300名非裔被殺，近一萬人無家可歸。長期以來，這段白人對非裔施行種族暴行的歷史，漸漸被淡化，以至於大多數美國人都對其缺乏了解。

在土耳沙種族屠殺（Tulsa race massacre）100周年之際，總統拜登發表公告，籲請美國人民對這段歷史深刻反思，為在全美範圍內根除系統性的種族主義而努力。日前，曾出演《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《綠色奇蹟》（The Green Mile）《浩劫重生》（Cast Away）等片的好萊塢著名演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）也在紐約時報 發表長文，呼籲美國人民正視歷史，勿忘歷史。

總統拜登6月1日在奧克拉荷馬州舉行的土耳沙種族屠殺100周年紀念活動中默哀。（Getty Images）

在題為《你們應要了解土耳沙大屠殺的歷史》的文章裡，漢克斯一針見血地指出，「美國的白人老師和白人學校管理者，為維持社會現狀而故意省略不提這個具有爆炸性的話題，為顧及白人的感情而罔顧非裔的生命」。

雖然湯姆漢克斯是美國家喻戶曉的名人，不過長期以來，他總是有意或無意地避免過度參與各種政治、社會敏感話題。更多時間裡，銀幕下的他以熱中收集打字機之類的軼聞瑣事而為影迷所津津樂道。即便他曾積極為歐巴馬、喜萊莉、拜登等民主黨人士站台，但另一邊也常參與各種支持美國老兵的慈善活動，在共和黨那邊同樣頗得人心。因此，這次他專為土耳沙大屠殺事件百年紀念特別撰文，多少有些出乎外界的意料。

在文中，湯姆漢克斯自稱是茶餘飯後熱衷談論歷史的門外漢，從小學到高中再到大學，滿打滿算上了整整四年的歷史課，平時對歷史故事頗感興趣，愛看歷史題材紀錄片。「但那些絕大多數說的都是白人的歷史，因此，我整個學生時代，從沒在歷史教材上看到過哪怕是一頁關於1921年土耳沙大屠殺的內容。這樣的情況，並非只我一人，而是相當普遍。

絕大多數的歷史都由白人書寫，寫的也都是關於像我一樣的白人的事，而像土耳沙大屠殺這樣的非裔的歷史，往往都被忽略。」

暴徒針對非裔社區從地面與空中投擲燃燒彈，有大範圍的建築物被燒毀。（取材自維基百科）

1921年土耳沙種族屠殺造成300人死亡，圖為受傷的男子被國民警衛隊送往醫院。（Getty Images）

今年65歲的漢克斯承認，自己竟然是直到2020年7月，才從紐約時報的某篇文章裡，第一次知道了這段不堪回首的美國往事。「再想想我自己上過的那些歷史課，我學過波士頓傾茶事件，學過《獨立宣言》，學過威士忌暴動（注：1791年發生於美國賓州的抗稅運動），學過發明飛機的萊特兄弟。我們的教科書上講到了美國歷史上的大洪水，講到舊金山大地震，但說到土耳沙，我卻只知道那是大草原上某座城市的名字，從沒老師和我們說過1921年發生在那裡的屠殺非裔事件。同樣道理，也沒老師講到過1910年發生在德州斯洛科姆（Slocum）的屠殺非裔事件，或是1919年發生在全美各地20多座城市裡的被稱為赤色夏日（Red Summer）的白人至上主義者恐襲非裔事件。

和我一樣的千千萬萬的美國學生都被告知，發生在非裔身上的那些私刑，這是一場悲劇。但是卻沒人告訴我們，這樣的公開謀殺行徑，曾經在全美各地十分普遍，而且還獲得了各種地方媒體和執法單位的讚美。」

顯而易見，漢克斯將反思聚焦在了美國的教育問題之上。「土耳沙大屠殺的真相，某些美國白人針對美國非裔的長期暴力行徑，全都被系統性地忽略了。這背後的原因，或許是因為有人覺得，如果這樣的東西放在歷史教材上，會太過坦白，太過痛苦，會讓我們這些白人小孩感到受不了。於是，我們的學校選擇不教這些，我們的文學創作選擇不提這些，還有我自己所在的影視行業，長期以來也一直不關注這些內容。」

漢克斯寫道：「如今回想起來，我不禁要問，如果從小學開始就給我們講土耳沙大屠殺，我們這一代人的認知，是不是會和現「在有很大不同？現在回頭再看，我真心覺得這樣的忽略，實在是很悲哀。那麼好的機會就被錯過了，本可以起到很好的教育意義，但就這樣白白浪費了。

它導致的結果便是，時至今日，有些美國白人一聽到系統性種族歧視這個說法，便會憤憤不平。因為他們堅持認為，美國自立國之日起，便做到了人人平等，不論膚色，誰都可以當美國總統。這種話，他們敢去跟那些土耳沙大屠殺的倖存者和倖存者的後裔說嗎？」。

近期，關於在美國中小學教綱中納入更多涉及種族話題的課程的辯論，在全美各地鬧得沸沸揚揚。支持者認為此舉實屬亡羊補牢猶未晚矣，反對者則覺得這會讓心智尚處發育階段的白人小孩承受不必要的壓力——畢竟，罪不在他們，而在其祖輩。

對此爭議，漢克斯也十分堅定地表達了自己的觀點，「學校裡現在應不應該講土耳沙大屠殺的真相？我覺得應該。而且不能再因為擔心冒犯白人學生，就繼續維持過去這種以白人為出發點的課綱了。」漢克斯指出，和諸如「五角大樓案」等歷史事件一樣，土耳沙大屠殺也是美國糾纏不清的過往歷史的一部分。「了解歷史，承認歷史，才能讓人更有智慧，讓我們內心更加強大。」

湯姆漢克斯多次針對人權發聲，公益形象有目共睹。圖為他2016年獲頒總統自由勳章。時任總統歐巴馬將勳章頒發給了科學、體育、公共服務、人權、政治和藝術領域的19位先驅人物。（Getty Images）

（取材自澎湃新聞）