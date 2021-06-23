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「X戰警」女星新劇 宅家「舞出新方向」

記者陳建嘉╱綜合報導
蘿絲拜恩在「舞出新方向」扮演80年代的韻律操女王席拉魯賓，透過舞蹈來鼓勵女性的身體自主。(圖：APPLE TV+提供)
蘿絲拜恩在「舞出新方向」扮演80年代的韻律操女王席拉魯賓，透過舞蹈來鼓勵女性的身體自主。(圖：APPLE TV+提供)

澳洲女星蘿絲拜恩(Rose Byrne)近期帶來喜劇影集「舞出新方向」(Physical)，演出80年代的韻律操女王席拉魯賓，透過韻律操教學錄影帶紅遍全美。蘿絲笑稱拍劇時正逢疫情期間，「每天都很辛苦，跳完韻律操後一下戲，就要戴上口罩，口罩都濕了，然後隔沒多久再回去拍，一天下來換好幾個口罩」。

新冠肺炎肆虐全球，眼見疫情狀況仍未好轉，許多人開始宅家運動，與「舞出新方向」的居家運動概念相似，蘿絲拜恩期許大家可以像劇裡面一起跳韻律操，流點汗，對身體也很好，也希望疫情早日結束，「我要向第一線的醫療人員致敬，他們真的很偉大」。

蘿絲與男友、小孩住在澳洲，她拍戲前為了苦練韻律操，透過視訊軟體，跟美國加州的舞蹈老師學課，「一周2次，每次都上好幾個小時，真的超累，但也很爽快」。

蘿絲拜恩所演的席拉魯賓雖為虛構人物，不過有參考許多當代的女性運動員，「在那個保守的年代，認為女性盡量不要拋頭露面，有些女運動員提倡身體自主，我所飾演的席拉魯賓也是這樣，鼓勵女人們一起跳操，讓自己變得更美麗」。

蘿絲曾主演賣座電影「X戰警：第一戰」(X-Men: First Class)、「X戰警：天啟」(X-Men: Apocalypse)，與「舞出新方向」一樣，劇情核心皆為探討人權，但她認為兩部作品仍有本質上的差異，「我在這部劇裡扮演議員的妻子，世俗規定她只能是賢妻良母，但她靠著自己的努力闖出一片天」，她認為即便是在最艱苦的年代，女人照樣能有自己的事業，希望這部劇能啟發更多人。

蘿絲拜恩曾在賣座電影「X戰警：未來昔日」、「X戰警：天啟」飾演戲分吃重的女探員莫...
蘿絲拜恩曾在賣座電影「X戰警：未來昔日」、「X戰警：天啟」飾演戲分吃重的女探員莫伊拉。(圖：福斯提供)

疫情 口罩 澳洲

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