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「黑寡婦」思嘉莉火遍全球 獲美國電影貢獻獎

記者陳建嘉╱綜合報導
思嘉莉約翰森近期獲頒美國電影貢獻獎。(圖：迪士尼提供)
思嘉莉約翰森近期獲頒美國電影貢獻獎。(圖：迪士尼提供)

「黑寡婦」思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)從童星時期就進軍影壇，接連拍出不少經典電影，有獨立製片「愛情不用翻譯」(Lost in Translation)，並以漫威系列電影的「黑寡婦」(Black Widow)一角紅遍全球，2021第35屆美國電影貢獻獎今年頒獎給她，肯定她耕耘影壇多年帶來的精采表現。

美國電影貢獻獎長期表揚許多在影壇有傑出貢獻的影人，包括妮可基嫚(Nicole Kidman)、莎莉賽隆(Charlize Theron)、湯姆克魯斯(Tom Cruise)，亦有導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)等人，思嘉莉約翰森接下該獎獲得肯定，也是主辦單位對她的高度肯定。

另外，思嘉莉最近宣傳「黑寡婦」時，向「ET Online」透露她在「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers: Endgame）)選擇自我犧牲去保衛其他人，是很棒的結尾，「對我來說，她不僅是為了人類的更大利益，也是為了朋友才犧牲自己，這很有意義，是這個角色的核心，她是一個好人」。

「黑寡婦」日前在美國開放媒體搶先看後，一致叫好，甚至有人讚譽為「漫威最出色的獨立英雄電影之一」。「黑寡婦」情節發生在「復仇者聯盟：終局之戰」之前， 卻是漫威隔了兩年才登場的電影大片，而且要幫思嘉莉約翰森扮演的女殺手娜塔莎故事做總結，並且引入接班的新生代，編導肩上的責任重大。

先睹為快的媒體人稱讚片子充滿大型動作、意外的轉折、角色發展充滿感情，思嘉莉終於能在漫威畢業作中把娜塔莎的所有面向全部呈現。

思嘉莉約翰森將帶來年度大片「黑寡婦」。(圖：迪士尼提供)
思嘉莉約翰森將帶來年度大片「黑寡婦」。(圖：迪士尼提供)

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