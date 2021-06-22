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報復班艾佛列克？A-Rod和他的前女友開趴

記者蘇詠智／即時報導
A-Rod決定搬到離前未婚妻珍妮佛洛佩茲家只有3分鐘車程的地方，動機恐不單純。（路透資料照片）
A-Rod決定搬到離前未婚妻珍妮佛洛佩茲家只有3分鐘車程的地方，動機恐不單純。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)與「小班」班艾佛列克(Ben Affleck)再度擦出愛的火花，彼此親密舉動愈來愈公開，看在珍妮佛前未婚夫、昔日美國職棒紅星A-Rod眼中，一定感到不是滋味，雖然他曾否認外傳他因「班珍」舊情復燃而心情跌至谷底，最近卻有兩個舉動，讓外界嗅出不尋常的味道。

第一，是他上周六晚間出席了「週六夜現場」製作人琳賽舒克斯(Lindsay Shookus)的生日派對，大夥兒還欣賞瞭魔術師拿食材來變戲法，受到外界注意的是，琳賽正是班艾佛列克和珍妮佛嘉納宣告離婚後所交的新女友之一，既然班挖走A-Rod前未婚妻，那麼A-Rod接近班的舊愛，動機就不是特別單純。然而A-Rod的公關表示，他與琳賽早就是十多年的朋友，彼此之間真的「完全沒有任何曖昧」。

第二，A-Rod在紐約一帶看房子、準備找新家，一度因為走進湯姆克魯斯(Tom Cruise)前妻凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)所住的豪華公寓，爆出烏龍緋聞，而他最後的選擇，居然是在珍妮佛洛佩茲於長島區豪宅附近、3分鐘車程就能到的房子，這下子往後珍妮佛洛佩茲要是回紐約住，就很有可能會巧遇他，場面說有多尷尬就有多尷尬。

好在珍妮佛洛佩茲在邁阿密、洛杉磯等都有住處，不見得非要待在紐約不可，只是A-Rod這樣的決定，仔細想想真的怪怪的。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲舊情復燃，相關話題還在熱燒。（路透資料照片）
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲舊情復燃，相關話題還在熱燒。（路透資料照片）

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