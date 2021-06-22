「獵鷹」安東尼麥奇 升官接「美國隊長」

安東尼麥奇確定從「獵鷹」升格新任「美國隊長」。（取材自IMDb）

漫威 、DC的新超級英雄電影 ，有所變有所不變：黑人男星安東尼麥奇（Anthony Mackie）從「獵鷹」（Falcon）接班為新任「美國 隊長」（Captain America），直呼像是一分鐘內感受到千種情緒，彷彿入行以來第一次大大的升官；「水行俠2」（Aquaman 2）女主角安珀赫德（Amber Heard），面對前夫強尼戴普（Johnny Depp）粉絲要求把她換掉，地位不動如山，故意秀出導演溫子仁歡迎她歸隊的手寫卡片反擊。

安東尼麥奇過往在漫威電影中扮演史蒂夫羅傑斯的好戰友「獵鷹」山姆，在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）是接下史蒂夫傳承的盾牌，於影集「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）最後接下新一代「美國隊長」重任，漫威已在籌拍「美國隊長4」，他是當然的要角。他坦言入行多年，曾經覺得自己的付出沒被看見、或是得不到應有的珍惜，或是有些角色自己都覺得不值得因此被拔擢，但能夠成為新的「美國隊長」，他覺得是第一次在職場上大大升級，之前連想都不敢想。

安珀赫德的「水行俠」女主角地位穩如泰山，毫不受酸民影響。（取材自IMDb）

而安珀赫德因為與強尼戴普離婚捲入家暴風波，強尼的影迷不滿她自己也被抓到有施暴還撒謊，卻能夠不因為形象受損被踢出大片陣容，反觀強尼就被「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列逼退。連署換掉安珀的人數直逼兩百萬，她的「水行俠2」女主角寶座反而穩如泰山，各方都好奇是否對片子票房造成影響。