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金球獎視帝回歸 「泰德拉索」第2季再搞笑

記者陳建嘉／綜合報導
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」第二季即將在APPLE TV+首播。（圖：APPLE TV+提供）
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」第二季即將在APPLE TV+首播。（圖：APPLE TV+提供）

大受好評的 Apple TV+ 原創喜劇「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）年初不但獲得金球獎、美國編劇工會和演員工會獎的提名肯定，飾演主角泰德教練的傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）更是一舉獲得金球獎與美國演員工會喜劇電視類最佳男主角兩項大獎認證，以歡笑點綴觀眾每個平凡日常的最佳人選，就是他這位錯棚教練沒有錯。

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」第二季將帶來更多笑料。（圖：APPLE TV+提供）
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」第二季將帶來更多笑料。（圖：APPLE TV+提供）

來源： YouTube

同時身兼製片的傑森，在劇中飾演美式足球教練泰德，為了挽救婚姻，與妻子協議給彼此一段休息時間，遠渡重洋到英國工作。沒想到，橄欖球教練擔任英超足球教練這種荒謬的安排，都只是足球俱樂部老闆娘為了報復外遇丈夫、所精心布下粉碎他熱愛球隊的招數。

「泰德拉索：錯棚教練趣事多」以歡笑點綴觀眾每個平凡日常。（圖：APPLE TV+...
「泰德拉索：錯棚教練趣事多」以歡笑點綴觀眾每個平凡日常。（圖：APPLE TV+提供）

生活習慣本就大相逕庭的英美文化，讓泰德從踏入英國那天起，和「英國人」的相處笑料就不曾斷過。更別說是工作時，除了面對球賽輸贏、還得肩負俱樂部的存亡命運，和背負所有球迷的希望，這偌大的壓力，泰德卻能用「平常心」慢慢、悄悄地換來比勝利更重要的尊敬與喜悅！

當然不可避免的所有尷尬場合，第二季仍會繼續幽默上演。作為教練與「笑點擔綱」的泰德，7月23日將在Apple TV+ 展開全新賽季。

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