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尼可拉斯凱吉母親病逝 家屬盼他回家奔喪

記者蘇詠智／綜合報導
尼可拉斯凱吉出身自著名演藝世家。（路透資料照片）
尼可拉斯凱吉出身自著名演藝世家。（路透資料照片）

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicholas Cage）的母親嬌伊，被曝已於上個月26日病逝於醫院，享壽年85歲。家屬表示她在去世前已經在病榻上躺了兩周，由於當時洛杉磯還未解封，喪禮因而延遲，現在又由於尼可拉斯赴外地拍片、不在美國，家屬希望他能及早返回出席母親的喪禮。

尼可拉斯凱吉過去曾經盛讚母親是自己創造力的背後推手，他的二哥克里斯多夫則在社群網站上表示，母親的一生為精神疾病所苦，卻仍能克服痛苦、混亂的情緒教給兒子們很重要的道理。

嬌伊原是現代舞者，充滿魅力，也煮得一手好菜，然而嫁給大學教授奧古斯特，卻是以離婚告終，尼可拉斯凱吉是兩人的小兒子，尼可拉斯小的時候，嬌伊就被憂鬱症和精神分裂所苦，親友形容她的一生過得很艱難，卻沒有影響到她的善良和美麗。

奧古斯特的弟弟正是「教父」（The Godfather）系列名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola），尼可拉斯凱吉初入演藝圈時就為了擺脫家族盛名、擔心替自己帶來不好的影響，故意用漫威漫畫英雄盧克‧凱奇（Luke Cage）的姓氏做為自己藝名的姓氏，將本姓柯波拉隱藏起來。

儘管尼可拉斯凱吉現在離事業輝煌時已經相差很遠，還得為了經濟狀況狂接一堆品質良莠不齊的電影，但他曾經是A咖大牌，嬌伊也始終為兒子的成就驕傲。

尼可拉斯凱吉 社群網站 美國

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