黑寡婦10年招牌動作 被「妹妹」模仿惡搞

思嘉莉約翰森在「鋼鐵人2」的經典落地動作，將再度於「黑寡婦」出現。（取材自推特）

受到新冠肺炎影響，「黑寡婦」（Black Widow）延檔一年多，終於將在今年7月問世，女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）帶領演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）及大衛霍柏（David Harbour）等人出席線上直播記者會，思嘉莉心情極佳，提到自己詮釋該角已長達十年，感性表示：「我已變得更勇敢，更勇於接受挑戰。」

思嘉莉第七度扮演「黑寡婦」娜塔莎，並升格執行製片，她也誇讚這個角色，「娜塔莎很正直，不怕認錯，且很有韌性」，所以能與這角色共處十年，是她莫大的榮幸。

思嘉莉是漫威電影 宇宙的元老班底，這次能與許多新演員合作，也讓她興奮，「我愛我的漫威家庭，帶給我很多美好的回憶，所以很興奮看到更多傑出的影人加入」。

提到拍片趣事思嘉莉曾在「鋼鐵人2」（Iron Man 2）展現帥氣的落地姿勢，此次再度於「黑寡婦」重現，卻被片中妹妹佛蘿倫絲模仿惡搞，讓她無奈說：「這可是我打造十年的經典動作，結果在電影裡一直被虧。」逗得一旁的佛蘿倫絲哈哈大笑。

思嘉莉與佛蘿倫絲的對手戲最多，佛蘿倫絲笑稱兩人靠打戲破冰，「我們第一場戲是在布達佩斯拍的打戲，互相痛扁對方，思嘉莉也打得很好」。瑞秋懷茲、大衛霍柏首度加入漫威，兩人被問到最想跟哪位復仇者組隊，大衛直言想與「獵鷹」合作，「我很愛安東尼麥奇（Anthony Mackie），兩人一起鬥嘴一定很好玩」。

瑞秋懷茲則說最愛「綠巨人浩克」（Hulk），但前提是要能夠控制對方，不要讓對方失控。大衛霍柏飾演的「紅色衛兵」，在片中一直想與美國 隊長（Captain America）單挑，希望未來很有機會，還向凱文費吉（Kevin Feige）搞笑喊話，「請讓我拍我的獨立電影」。