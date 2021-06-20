我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

黑寡婦10年招牌動作 被「妹妹」模仿惡搞

記者陳建嘉／綜合報導
思嘉莉約翰森在「鋼鐵人2」的經典落地動作，將再度於「黑寡婦」出現。（取材自推特）
思嘉莉約翰森在「鋼鐵人2」的經典落地動作，將再度於「黑寡婦」出現。（取材自推特）

受到新冠肺炎影響，「黑寡婦」（Black Widow）延檔一年多，終於將在今年7月問世，女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）帶領演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）及大衛霍柏（David Harbour）等人出席線上直播記者會，思嘉莉心情極佳，提到自己詮釋該角已長達十年，感性表示：「我已變得更勇敢，更勇於接受挑戰。」

思嘉莉第七度扮演「黑寡婦」娜塔莎，並升格執行製片，她也誇讚這個角色，「娜塔莎很正直，不怕認錯，且很有韌性」，所以能與這角色共處十年，是她莫大的榮幸。

思嘉莉是漫威電影宇宙的元老班底，這次能與許多新演員合作，也讓她興奮，「我愛我的漫威家庭，帶給我很多美好的回憶，所以很興奮看到更多傑出的影人加入」。

提到拍片趣事思嘉莉曾在「鋼鐵人2」（Iron Man 2）展現帥氣的落地姿勢，此次再度於「黑寡婦」重現，卻被片中妹妹佛蘿倫絲模仿惡搞，讓她無奈說：「這可是我打造十年的經典動作，結果在電影裡一直被虧。」逗得一旁的佛蘿倫絲哈哈大笑。

思嘉莉與佛蘿倫絲的對手戲最多，佛蘿倫絲笑稱兩人靠打戲破冰，「我們第一場戲是在布達佩斯拍的打戲，互相痛扁對方，思嘉莉也打得很好」。瑞秋懷茲、大衛霍柏首度加入漫威，兩人被問到最想跟哪位復仇者組隊，大衛直言想與「獵鷹」合作，「我很愛安東尼麥奇（Anthony Mackie），兩人一起鬥嘴一定很好玩」。

瑞秋懷茲則說最愛「綠巨人浩克」（Hulk），但前提是要能夠控制對方，不要讓對方失控。大衛霍柏飾演的「紅色衛兵」，在片中一直想與美國隊長（Captain America）單挑，希望未來很有機會，還向凱文費吉（Kevin Feige）搞笑喊話，「請讓我拍我的獨立電影」。

思嘉莉約翰森(左)、佛蘿倫絲普伊在「黑寡婦」演出共患難的好姐妹。（圖：迪士尼提供...
思嘉莉約翰森(左)、佛蘿倫絲普伊在「黑寡婦」演出共患難的好姐妹。（圖：迪士尼提供）

電影 漫威 美國

上一則

婉拒男版「浪姐」 劉德華要演「流浪地球2」

下一則

婉拒男版「浪姐」 王力宏232萬美元酬勞蒸發

延伸閱讀

「黑寡婦」試映首波回響佳 思嘉莉獲讚新偶像

「黑寡婦」試映首波回響佳 思嘉莉獲讚新偶像
美足女將拉皮諾 舊推文遭批歧視亞裔

美足女將拉皮諾 舊推文遭批歧視亞裔
「黑寡婦」首波評價出爐：漫威英雄最佳個人作之一？

「黑寡婦」首波評價出爐：漫威英雄最佳個人作之一？
同志驕傲月遊行 今年聚焦「跨性別平權」

同志驕傲月遊行 今年聚焦「跨性別平權」

熱門新聞

河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18
劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

2021-06-12 20:41
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22
小S。記者林俊良／攝影

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

2021-06-12 14:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高