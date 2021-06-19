保羅沃克獨生女加入「玩命關頭」？ 馮迪索答案有玄機

梅朵沃克已是20出頭的大女孩。（取材自Instagram）

「玩命關頭」（The Fast and the Furious）系列今年邁向第20周年，第9集全球票房已經破2億7000萬美元，即將於下周末在美國 正式上映，洛杉磯 這兩天也會舉辦影迷特映活動，和洛城首映會。身兼監製的馮迪索（Vin Diesel），連日馬不停蹄接受訪問作宣傳，被問到了大家都會好奇的一題：「此系列另一位重要人物保羅沃克（Paul Walker）的獨生女梅朵（Meadow Walker）﻿，已經22歲，有可能加入最後兩集『玩命關頭』的演出嗎？」他的答案充滿玄機：「任何情況都不會排除，可以說任何的可能性都存在。」

馮迪索（左）與保羅沃克一起締造「玩命關頭」系列的輝煌佳績。（取材自IMDb）

在第9集上映前的訪問中，馮迪索就提到很遺憾無法與保羅沃克一起歡度系列的20周年，當保羅發生意外時，第7集尚未殺青，劇組停工好幾個月，最後才想辦法把保羅生前未拍完的戲份補完，然後大家一起努力讓保羅扮演的布萊恩繼續在這個系列裡活得好好的，就算是第9集也仍有提及布萊恩的近況，馮迪索也很開心電影 公司接受了這個大膽的決定。

他表示當年與保羅一起打出這系列的江山，彼此也培養出兄弟情誼，如今保羅雖不在人世，他仍很珍惜這情誼，認為他們的友情會比「玩命關頭」系列還持久。

另外，漫威迷你英雄「蟻人」（Ant-Man）保羅路德（Paul Rudd）再度搭檔喜劇天王威爾法洛（Will Ferrell），同台比拚誰是天生幽默好手。

兩人將在全新影集「隔壁的心理醫生」（The Shrink Next Door）PK幽默喜感。在平凡日常中擦出後座力非同小可的笑料。這些意想不到的瑣事，將陪伴全球觀眾，一同笑鬧度過2021年尾聲。