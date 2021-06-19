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「黑寡婦」試映首波回響佳 思嘉莉獲讚新偶像

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森在「黑寡婦」中的表現，受到先睹為快的媒體和評論員讚賞。（取材自IMDb）
思嘉莉約翰森在「黑寡婦」中的表現，受到先睹為快的媒體和評論員讚賞。（取材自IMDb）

延宕一年多，終於要正式上映的漫威大片「黑寡婦」（Black Widow），近日開放美國媒體先睹為快後的首波心得，高達九成以上叫好，甚至有人讚譽為「漫威最出色的獨立英雄電影之一」，新加入漫威影視宇宙、被看好接棒新一代黑寡婦的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）表現亮眼，影評人狂讚：「立刻成為新偶像。」

「黑寡婦」情節發生在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）之前， 卻是漫威隔了兩年才登場的電影大片，而且要幫思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）扮演的女殺手娜塔莎故事做總結，並且引入接班的新生代，編導肩上的責任重大。先睹為快的媒體人稱讚片子充滿大型動作、意外的轉折、人物發展充滿感情，有如漫威的龐德電影，再加上一點點「不可能的任務」（Mission: Impossible）與「末路狂花」（Thelma & Louise）。

思嘉莉回顧這麼多年扮演娜塔莎的過程，抱怨最早在「鋼鐵人2」（Iron Man 2 ）出場還是被物化，只被塑造成讓男性心猿意馬、講講性暗示笑話的對象，也許那個年代，大家還以為對女性這算是一種恭維，但隨著娜塔莎在後續影片中愈來愈有表現空間，她也認為角色塑造更具力量。

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