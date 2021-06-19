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裘莉這招厲害 安排兒子和養子親近首任前夫

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉和前夫強尼李米勒。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉和前夫強尼李米勒。（路透資料照片）

好萊塢巨星（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變鬧到撕破臉。而她不理會外界批評，帶著孩子們到紐約旅行，甚至介紹首任前夫強尼李米勒（Jonathan Lee Miller），給兩個兒子認識。

安琪莉娜裘莉(左三)將小孩介紹給前夫認識。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉(左三)將小孩介紹給前夫認識。（路透資料照片）

布裘一共生了喜蘿、諾克斯、薇薇安，她自己另有收養兩子一女，結婚後六個小孩都成為小布的法定子女，但年紀最大的養子麥杜斯、盛傳就是因為小布和他在私人飛機上的肢體衝突導致裘莉決心離婚，已公開和小布決裂，因他已成年，成為唯一作證的孩子，據稱證詞對小布非常不利。

由於裘莉想獨有小孩的監護權，導致拖了彼此四年多，還不能徹底切割。雖然法官的判定對小布有利，她不願乖乖認輸，乾脆帶了親生的小兒子諾克斯去見強尼，諾克斯據傳個性貼心，果然和強尼相處頗佳，這一來就引起裘莉年紀第二大養子派克斯的好奇，隔天她也帶著他去找強尼，彼此相處融洽。

裘莉這一招相當狠辣，等於安排親兒子和養子與強尼接近，讓強尼逐步取代小布的父親地位。派克斯還一直嚷著要搬到紐約去，讓裘莉非常開心，認為日後派克斯若搬去紐約讀書，至少也有個自己信賴、像父親一樣的人幫忙照顧。

裘莉 小布 紐約

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