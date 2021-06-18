裘莉狠招報復 帶兒子見首任前夫 準備取代親爹小布？

安琪莉娜裘莉對孩子們的未來，自有一套盤算。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）不理會先法官判定布萊德彼特（Brad Pitt）與她共同取得孩子們的共同監護權，也不管外界批評，帶著孩子們到紐約 進行她定義的「知性之旅」，不過一個舉動給外界不少聯想，因為她居然把年紀第二大的養子派克斯和與小布 所生的諾克斯，帶去介紹給首任前夫強尼李米勒（Jonny Lee Miller）認識。

強尼李米勒是裘莉20歲時演出「網路駭客」（Hackers）而結識，她是奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）的女兒，他則是英國資深男星、曾在「007」系列扮演龐德上司M的伯納德李（Bernard Lee）外孫，彼此都出身自演藝家庭，頗為匹配，無奈當時都太年輕，加上分別在英、美發展，隔著大西洋，聚少離多下沒幾年就離婚，可是裘莉曾坦承和強尼分開恐怕是最愚蠢的決定，至今兩人都還是好友。

裘莉始終想獨有小孩的監護權、只給小布探視權，不像絕大多數歐美夫妻離婚都同意雙親取得共同監護權，導致拖了彼此4年多，還不能徹底切割。雖然法官的判定對小布有利，她不願乖乖認輸，當她第一晚去拜訪住在紐約布魯克林區的強尼時，把親生的小兒子諾克斯帶去，諾克斯據傳個性貼心，果然和強尼相處頗佳，這一來就引起派克斯的好奇，隔天她帶著派克斯去找強尼，彼此也十分融洽，派克斯還一直嚷著要搬到紐約去，讓裘莉非常開心，認為日後派克斯若搬去紐約讀書，至少也有個自己信賴、像父親一樣的人幫忙照顧。

裘莉這一招相當狠辣，等於安排親兒子和養子與強尼接近，似有意讓強尼取代小布的父親地位，英國「太陽報」報導她在紐約很開心，顯然監護權官司失利的陰霾掃除大半，她還對每個孩子「因材施教」，派克斯與諾克斯去自然科學博物館，而養女莎哈拉的時尚品味和她相彷，就帶去逛紐約的設計師精品店，喜蘿、薇薇安這兩個親生女兒則是去藝廊參觀。年紀最大的養子麥杜斯，反而一天到晚待在飯店裡打電玩，和網友溝通，不太常出門逛街。裘莉很鼓勵孩子們多方發展自己的興趣，最不喜歡他們都一天到晚只在洛杉磯一帶，也許，在洛杉磯就離他們的爸爸布萊德彼特太近了。