46%民調力挺 巨石強森不排除選總統

巨石強森雖對政治路沒興趣，但未把話說死，願意為大眾服務。(路透資料照片)

巨石強森 （Dwayne Johnson）有機會當上美國 總統？這似乎已越來越有可能，根據美媒「時人」報導，有高達46%的受訪民眾，支持巨石強森出來選總統，票數遠高於支持度達30%的安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie），強森受訪時，雖坦言對政治沒有熱情，但未來不排除任何可能，「我會更謙卑地站出來，傾聽眾人心聲，然後學習一切。」

對於自己被網友拱出來選美國總統，巨石強森不諱言，他身為一個非裔、薩摩亞的混血兒，能靠著堅忍不拔的精神，在美國成功逐夢，更擁有不少發展的機會，是件幸福的事，「我很愛我們的國家，愛得很深，也很感謝我們的國家。」

即便他對政治鬥爭毫無興趣，也很厭惡政客們的口水戰，「老實說，我不太確定自己是否有耐心跟毅力，去處理政治以及政客的廢話。」但他多次為公眾利益發聲，也積極關懷種族、貧富差距以及女權的議題，早就被眾多網友認定為人權英雄，而他多次被推舉，先前就曾慷慨收下外界對他的肯定，「我確實曾經有這目標，想要團結我們的國家，而且我也覺得，如果這是人們想要的，那麼我就會這麼做。」