漫威下一新階段當家要角 「驚奇隊長」接棒?

「驚奇隊長」布麗拉森雖有奧斯卡影后榮銜，卻不受部分男性漫威迷的喜愛。(取材自IMDb)

漫威 英雄片在全球各地紅了超過十年，將從「黑寡婦」（Black Widow）上映起正式進入下一個階段。在上一階段，有「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）成為看板一哥，也帶領一批超級英雄演員聯手創造輝煌佳績，新的階段誰才能接棒這樣的重任？檯面上被預期的人物，卻各有各的缺憾。

新一階段的漫威英雄片，盛傳會比上一個階段更注重非傳統白人男性的英雄，譬如女性或是跨性別族群、非白人等，有機會大出風頭，因此外界始終有傳聞指漫威早先標榜奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson），扮演的「驚奇隊長」（Captain Marvel）是能力最強的英雄，就是在為捧她成為新階段當家要角預先炒聲勢。布麗拉森固然演技不俗，為了把角色詮釋得有說服力，展開魔鬼操練、體格不輸壯漢，然而她身為女性主義者，一堆替女性發聲的言論，觸怒不少男性漫威粉絲，不停有人連署請漫威把她換掉。在此情況下，由她接棒最主打的要角，似乎並不是很適合。

「黑豹」查德威克鮑斯曼不幸英年早逝，漫威必須改變原先的布局。(取材自IMDb)

漫威眾英雄的個人影片，在美國 票房最高的就屬賣破7億美元的「黑豹」（Black Panther），挾如此廣大的民意支持，又是非白人英雄，若真成為漫威下一階段的看板人物，完全合情合理。無奈男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman）去年8月已因結腸癌去世，連「黑豹2」誰來接主角，都變成尚待解答的謎，更遑論「黑豹」升格漫威一哥了。

「尚氣」劉思慕尚未通過觀眾考驗，還不知接受度如何。(取材自IMDb)

同樣是非白人的漫威首位亞裔英雄「尚氣」（Shang-Chi），本是漫威寄予厚望、期盼抓住全球亞裔觀眾目光、包括廣大中國市場的力作，主角同樣也符合新階段主打「非傳統白人」的需求。只是雀屏中選的劉思慕，顏值始終在華人區引起廣大爭議，不一定可保證票房開出像「黑豹」那樣的佳績，馬上要接一哥的位置， 真的為時尚早。

「蜘蛛人」電影版權不完全在漫威手上，不太適合成為看板一哥。(取材自IMDb)

漫威漫畫在美國人氣數一數二高的「蜘蛛人」（Spider-Man），拍成電影後也還是受到歡迎，可惜拍攝權漫威很早就賣給索尼 ，目前是索尼與漫威合作，才算是半隻腳踏進了娘家，漫威可否繼續用？還能用多久？都得看與索尼的談判結果，使得在電影中有如鋼鐵人弟子的蜘蛛人，也還不一定能頂替鋼鐵人的地位。