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裘莉律師曝3個小孩願作證反擊小布 網罵：妳夠了沒？

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉把孩子們掌握在自己手裡，不願意前伴侶共享監護權。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉把孩子們掌握在自己手裡，不願意前伴侶共享監護權。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變鬧到撕破臉，由於她想獨占6個小孩的監護權、只給他探視權，不像絕大多數歐美夫妻離婚都同意雙親取得共同監護權，導致拖了4年多，還不能徹底切割，之前法官終於判定布萊德彼特和他取得共同監護權，她大感憤怒，認為裁決不公，八卦媒體報導她絕不放棄，還想再鬥，而英國媒體翻出去年底美國「Us」雜誌關於此事的報導，發現她的律師團隊曾經表示6個小孩中有3個願意出面作證，力挺裘莉，讓網友痛罵她竟把小孩子扯進這種事情，只為了滿足自己，真的比「黑魔女」還恐怖。

裘莉與布萊德彼特一共生了喜蘿、諾克斯、薇薇安這兩女一子，她自己還有另外收養的兩子一女，結婚時6個小孩都成為小布的法定子女，但在婚變後，年紀最大的養子麥杜斯、盛傳就是因為小布和他在私人飛機上的肢體衝突導致裘莉決心離婚，已經公開和小布決裂，因為他已成年，所以成為唯一已作證的孩子，據稱證詞對小布非常不利，他也透露想將姓氏中的彼特拿掉。至於其他兩個小孩是哪兩位？網友稱「猜都猜得出來」。年紀次大的養子派克斯，早先也有報導指稱裘莉告訴過他，小布本來根本不想收養他，如此一來，他應該也不可能站在昔日父親這邊，至於第3個，一般推測不會是親生的那3個孩子其中之一。只不過為了防堵前伴侶，不惜拿小孩當工具，網友都覺得很不可取。

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為孩子撕破臉。（路透資料照片）
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為孩子撕破臉。（路透資料照片）

原本裘莉和小布在一起時，就因為身分是第三者遭到許多人的批評， 之後她努力做慈善，整個家族看來和樂融融，形象才扭轉、人氣更上層樓，但一場婚變下來，很多網友再度抨擊她原來「魔女」的本質不變，稱她「本來就不討喜，永遠也沒可能」，消遣小布「看到離了兩次婚的女人就不該跟她在一起，之前那兩段已經暗示很多」，或是直接罵：「邪惡的裘莉，妳夠了沒」。

雖然事情不能只聽一面之詞，但從外界反應來看，裘莉若繼續執著，對她的傷害比對布萊德彼特大很多，不管是形象上還是票房號召力與人氣，要是她真拿得出足以說服所有人的鐵證，事情不會拖這麼久，她可能需要學習轉念、接受。

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為孩子撕破臉。（路透資料照片）
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉為孩子撕破臉。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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