坎城影展 疫下拚實體頒獎

坎城影展主席皮埃爾勒斯居（右）和藝術總監蒂耶里福茂（左）於6月初宣布第74屆坎城影展的各單元片單。（Getty Images）

第74屆坎城影展 開幕進入倒數階段，主辦方似乎信心滿滿，要在這特殊時期成功舉辦一屆線下的實體影展，但法國政府日前公布的一項防疫新舉措，卻又為其前景蒙上一層陰影。

此前法國政府宣布，打過兩針疫苗的英國 訪客，6月9日起入境法國無需再做任何隔離。但隨著德國、奧地利等地針對英國訪客做出隔離要求，法國政府也為應對印度變種毒株，宣布對英國訪客實施為期七天的隔離政策，這意味著如果7月6日坎城揭幕之時，該項政策沒有變化的話，英國嘉賓必須至少提前七天抵達坎城，入住防疫旅館，這勢必會讓大量英國電影人和媒體人打退堂鼓。

外賓恐怕不會來

事實上，坎城影展期間的當地住宿，向來十分緊張。即便今年因為新冠疫情原因，趕赴該地的外國記者大幅減少，不用早早提前搶訂旅館，但在寸土寸金的坎城多住上七天，費用也不是一個小數目。因此，這項針對英國訪客的隔離政策恐怕會影響許多英國嘉賓的坎城來訪計畫。

英國歷來都是坎城影展除法國和美國之外最積極的參與者，往年每屆都會有上千名英國電影界人士和媒體記者到訪藍色海岸。由於交通上的相對便利，自發前往追星的普通觀眾更是不計其數。

近期法國本土疫情相對穩定，每日新增案例由4月初的6萬下滑到每日約1萬多例。5月下旬起，法國的電影院全面重啟，票房數據已升至全歐第一，不少影院外排起了購票的人龍。

但面對起伏不定的疫情，法國政府也不敢掉以輕心，因此儘管相比之下英國每日新增病例只有數千例，遠低於法國本土，但法國政府還是因為擔心傳播性更加猛烈的變種病毒，而對英國訪客立下了隔離新規。

按其規定，英國入境者必須提供核酸檢測陰性證明和令人信服的入境理由，隨後隔離七天。相比來自巴西、印度、阿根廷和土耳其等疫情嚴峻地區的訪客的14天隔離期，這雖然已經少了一半，但對於要參加影展的嘉賓來說，恐怕還是會覺得很難承受，尤其是對比西班牙、葡萄牙、希臘等地都已對英國訪客全面敞開大門的背景。

至於來自美國的訪客，按照目前規定，6月9日起歐盟國家會對他們重新開放邊境，只要持有有效核酸證明就可不受限制入境，相信參加坎城影展應該不會受到任何影響。

不過，鑑於過去一年多時間來的經驗，今年造訪坎城的好萊塢電影人和媒體記者，估計相比往年也會大幅縮水。

按照好萊塢記者調查，接受他們採訪的多家英美電影公司，幾乎眾口一詞表示，因為原本就沒打算今年要去坎城現場，所以法國的防疫政策再怎麼變化，他們根本就不關心。

坎城影展本來星光熠熠的空間，今年初改裝成疫苗施打中心。（Getty Images）

已習慣線上溝通

事實上，經歷了過去這段時間的線上觀影、線上參展的模式，大家似乎都已經習慣了這種更加安全和高效的溝通方式。

去年的坎城影展市場交易環節，就在線上展開，而且相當成功。而今年的電影市場交易服務，也提前在6月21日至25日先採取線上方式展開，那就更沒必要在7月初「頂著風險」肉身前往了。

所謂「風險」，既有疫情變化的風險，也包括隨之而來的經濟風險，包括預訂好的機票和住宿難以取消退款等等。權衡利弊之下，片商早已做出了不出席坎城影展的決定。「線上就能把業務都談成了，效率更高，而且確實要比親自飛過去節約很多經費。」一位好萊塢業內人士表示。

剩下的就只有歐洲和亞洲的公司了，德國貝塔電影公司專司買片賣片的執行副總裁索爾斯滕（Thorsten Ritter）告訴媒體：「我們這一次肯定會去現場，但究竟去多少人，很大程度上要取決於參賽片裡有沒有我們自己的片子，還有我們到時候有多少員工已經打過兩針疫苗。」

目前，坎城影展主辦方依然十分樂觀，其發言人表示他們正在與法國政府積極磋商，尋求有什麼變通的辦法，但具體細節暫時不便透露。而電影市場方面的負責人杰羅姆（Jerome Paillard）更是告訴媒體，他相信7月舉辦的實體交易市場，「將會迎來大量美國、亞洲和南美洲的訪客」。

華語片街娃兒、MONEYBOYS入圍「一種注目」

坎城影展主席皮埃爾勒斯居（Pierre Lescure）和藝術總監蒂耶里福茂（Thierry Frémaux）早前開記者會公布了第74屆坎城影展的各單元片單，在最受矚目的金棕櫚獎主競賽單元中，今年有24部影片入圍。除了早前已確定由法國導演 萊奧卡拉克斯（Leos Carax）執導的《安妮特》（Annette）將作為開幕片亮相外，好萊塢導演魏斯安德森（Wes Anderson）的新作《法蘭西快報》（The French Dispatch）、日本大導濱口龍介《駕駛我的車》（Drive My Car）等片入圍，皆在外界的預料之中。

此外，主競賽單元的名單中，還有不少坎城的老面孔，如三位法國本土導演布魯諾杜蒙（Bruno Dumont）、法蘭索瓦歐容（François Ozon）、賈克歐迪亞（Jacques Audiard）以及俄羅斯名導基里爾謝列布連尼科夫（Kirill Serebrennikov）、伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）等。比較令外界驚喜的是兩位久違的美國導演：《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）的導演尚恩貝克（Sean Baker）時隔四年的新作《紅色火箭》（Red Rocket）以及老戲骨西恩潘（Sean Penn）時隔五年再執導筒的《國旗日》（Flag Day）都赫然在列。

本屆坎城影展開幕片《安妮特》海報。（取材自IMDb）

導演魏斯安德森的新作《法蘭西快報》將角逐金棕櫚大獎。圖為電影海報。（取材自IMDb）

女性導演方面，今年有四人的作品入圍，分別是法國導演米雅韓桑露芙（Mia Hansen-Løve）的《柏格曼島》（Bergman Island）、法國導演茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）的《鈦》（Titane）、法國導演凱薩琳科西妮（Catherine Corsini）的《破裂》（La Fracture）以及匈牙利著名導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）的《妻子的故事》（The Story of My Wife）。

雖然今年沒有華語片入圍主競賽單元，但在其他單元中，還是有不少華人的身影。在上海國際影展和平遙國際電影展的創投項目中雙雙屏雀中選的那嘉佐，以長片處女作《街娃兒》殺入一種注目單元。此外，由台灣演員由柯震東與林哲熹主演、奧地利籍華人導演陳熠霖的長片處女作《MONEYBOYS》同樣入選該單元。而將做特別放映的疫情題材拼盤電影《永恆風暴之年》中，也包括由周冬雨和章宇主演、新加坡導演陳哲藝執導的短片《隔愛》。

以年輕人北上廣的遷徙潮為背景的中國電影《街娃兒》入圍坎城影展一種注目競賽單元，圖為電影海報。（取材自豆瓣電影）

展映影片方面，南韓導演洪常秀的新作《在你面前》、英法混血歌手夏綠蒂甘絲柏（Charlotte Gainsbourg）以母親──英國女導演兼歌手珍柏金（Jane Birkin）為主角的導演處女作《夏洛特的簡》（Jane Par Charlotte）都將全球首映。

雖然目前法國的電影院已重新開放，但仍舊實施較為嚴格的防疫規範，這對於坎城影展也多多少少有所影響。比如在發布會的桌上，坎城影展主席皮埃爾勒斯居和藝術總監蒂耶里福茂之間，就以透明隔板分開。福茂也透露，今年他在盧米埃爾宮前迎接參加首映禮的電影人時，將不會如往年一般親吻對方的臉頰。

（取材自澎湃新聞）