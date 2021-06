iHeartRadio音樂獎 泰勒絲奪最佳專輯

泰勒絲未親自出席iHeartRadio頒獎典禮,圖為她今年5月出席「全英音樂獎」(BRIT Awards)的模樣。(路透)

iHeartRadio音樂獎頒獎典禮早前在洛杉磯 杜比劇院(Dolby Theatre)舉行,「鄉村小天后」泰勒絲(Taylor Swift)以新專輯《美麗傳說》(Folklore)贏得2021年iHeartRadio(愛心廣播)音樂獎的年度流行專輯獎,但她本人並未出席領獎,而是透過視訊連線的方式發表得獎感言。

除了泰勒斯之外,有「樂壇長青樹」美譽的艾爾頓強(Elton John)獲頒「指標獎」,眾星同台合唱向他致敬。全場「最閃嬌點」則非小天后亞莉安娜(Ariana Grande)莫屬,新婚未滿月的亞莉安娜驚喜現身,與威肯(The Weekend)同台飆歌,但她左手無名指上的那只大鑽戒在強力光束照射下顯得更加絢爛奪目,這是她低調祕婚後的首場演出,也在唱匠實力與幸福光芒閃耀之下,成為整場表演的焦點。

這是該音樂獎第八年舉辦,旨在表彰過去一年來最受歡迎的歌手及藝術家。

泰勒絲抒發疫下心情 專輯像她救生艇

31歲的泰勒絲以新專輯《美麗傳說》抱回年度流行專輯獎,但她並未出席頒獎典禮,而是在錄音室裡,透過視訊發表得獎感言。

「非常感謝你們頒給我這座獎,並以此專輯彰顯這份榮耀」;泰勒斯說:「我要感謝每一位在iHeart廣播工作,以及每一位支持《美麗傳說》這張專輯的人。」

她說:「《美麗傳說》是我從新冠肺炎疫情 開始之初著手創作的專輯,我開始寫歌並感受到,這張專輯成了我當時傾訴情緒的情感救生橡皮艇。」

泰勒絲接著感謝《美麗傳說》的共同創作者亞倫布魯金德斯納(Aaron Brooking Dessner)以及傑克麥克安多夫(Jack Michael Antonoff),泰勒斯形容前述兩名音樂家的「創意已經徹底改變她的生活」。她補充說道:「我覺得我們應該會是永遠的好朋友。」

泰勒絲由衷感謝專輯攝影師貝斯葛拉布蘭特(Beth Garrabrant)協助製作《美麗傳說》專輯封面及所有的藝術設計。「貝斯協助我打造了這個我在腦中想像的世界」;泰勒斯說:「當時新冠肺炎疫情嚴峻,就我們兩人在田野中拍攝,真的是很棒的經驗,我真的非常滿意這張專輯創作。」

在得獎致詞的最後,泰勒絲用感謝粉絲來總結這段演說。

「感謝所有的粉絲讓這張專輯中的理念得以實現」;她說:「我們全都需要躲進各種故事裡面,無論是電影、電視、影集或音樂,你們選擇了這張專輯,我備感榮幸;你們真的是敞開雙臂擁抱它,我相信有一天,(在新冠肺炎避疫措施完全解除後),我們得以再次對彼此敞開雙臂,我們也能再度真正地見到面。」

泰勒絲目前以13座獎項,榮登獲得最多次iHeartRadio音樂獎的歌手,加拿大饒舌歌手德瑞克(Drake)以12座緊追在後,排名第三的是九度獲獎的火星人布魯諾(Bruno Mars)。

強叔獲頒指標獎 眾星飆歌致敬

除了泰勒斯之外,暱稱「強叔」的英國搖滾創作歌手艾爾頓強在今年iHeartRadio音樂獎中獲頒「指標獎」(Icon Award)。

在指標獎的頒獎橋段,英國天團「酷玩樂團」(Coldplay)主唱克里斯馬丁(Chris Martin)擔任引言人,他一開口便說:「我好開心,能(在新冠肺炎避疫一年多之後)看到真正的、活生生的人群。」

眾人聽到他這一席話,被逗得哄堂大笑並歡呼,iHeartRadio推特(Twitter)影片可見,觀眾席上有許多人仍戴著口罩。馬丁等大家情緒緩和之後,才接著介紹艾爾頓強的事蹟,以及他對樂壇的貢獻。

在轉場的表演節目方面,唱紅《冰雪奇緣》(Frozen)主題曲《Let it Go》的黛咪洛瓦特(Demi Lovato)、創作歌手H.E.R.,以及民謠搖滾創作歌手布蘭迪卡莉(Brandi Carlile)同台飆歌,獻唱艾爾頓強的招牌歌曲《貝尼和噴射小子》(Bennie and the Jets)、《別讓太陽在我面前落下》(Don’t Let The Sun Go Down On Me),以及《我依然在》(I’m Still Standing)等代表樂曲,向強叔致敬,強叔的已婚同志伴侶大衛費尼許(David Furnish)也陪出席,共享歡樂、喜悅和榮耀。

「強叔」的艾爾頓強在今年iHeartRadio音樂獎中獲頒「指標獎」。(Getty Images)

強叔(左)偕已婚伴侶大衛費尼許走iHeartRadio頒獎典禮紅毯。(路透)

納斯小子(Lil Nas X)與克里斯馬丁共同擔任「指標獎」的頒獎人,74歲的艾爾頓強從兩人手中接過獎杯後,藉著發表感言的機會勉勵年僅22歲的納斯小子。

艾爾頓強說:「我很謙虛,因為當我1970年來到洛杉磯時,廣播相當重要;我從當時從來沒有聽過廣播,這對我來說相當奇妙,在英格蘭,我們只有一個電台。」

「自己的歌能夠在廣播節目中被聽見,那時還是頭一遭,聽見自己的聲音,真的感到非常興奮與欣喜」;他說:「這個獎項意味著,我依然罩著新興的藝術創作者。」

火箭人勉勵納斯小子:具備鋼鐵般勇氣

「這就是我現在的生活了,當我做節目時,我試著提拔年輕藝術家,因為他們需要曝光,他們需要『那個廣播』」;艾爾頓強說:「正如他們所言,我已經有過屬於自己的輝煌年代,我很慶幸人們現在依然表演我的樂曲,我很喜歡。」

「火箭人」(Rocketman)艾爾頓強話鋒一轉,點名把獎座遞給他的納斯小子說:「他是很棒的藝術家,具備如鋼鐵般的勇氣。」

最後,強叔以「感謝你們所有的愛與忠誠」,為這段感人的致詞畫下句點。

納斯小子獲得強叔讚賞。(路透)

亞莉安娜婚後首演 鑽戒閃瞎眾人

另外,iHeartRadio頒獎典禮舉辦時,新婚才兩個星期的小天后亞莉安娜以神祕嘉賓的身分驚喜現身,與威肯同台飆唱《省下你的眼淚》(Save Your Tears),只見她右手拿著麥克風,左手無名指上的那只大鑽戒在強力光束照射下,顯得更加光彩奪目,意外成為整場表演的另類焦點。

這是27歲的亞莉安娜5月15日在加州聖塔芭芭拉郡蒙特西托(Montecito)的豪宅中,與25歲圈外男友道爾頓戈梅茲(Dalton Gomez)祕密共結連理之後的第一場公開演出。

亞莉安娜的夫婿戈梅茲在洛杉磯擔任房產經紀人,專門從事頂級豪宅交易;兩人交往一年多便修成正果,婚禮礙於新冠肺炎疫情而採小型、簡單的儀式進行,只有邀請不到20位親朋好友參與。