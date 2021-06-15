「正常人」、「柏捷頓家族」疫外暴紅 男神比女神強

「正常人」讓黛西艾德格瓊絲(左)、保羅梅茲卡爾暴紅。（圖：CATCHPLAY+提供）

新冠肺炎疫情期間，在家追劇成為廣大民眾的主要娛樂，先後冒出幾位暴紅新偶像，但男神的數量明顯多過女神，他們不僅新戲邀約如雪片飛來，在英美等重要獎項，也成為熱門焦點。

去年春天描述青年男女激情熱戀的「正常人」（Normal People），從英國 紅到美國，原著小說對當代英倫青少年的細膩描述本已廣獲好評，改編為影集後，則讓男女主角保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、黛西艾德格瓊絲（Daisy Edgar-Jones）成為話題，因為兩人都算是新秀，卻在戲裡有正面全裸的床戲，比「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）電影版還誇張。

除了裸得大方外，兩人也展現不俗的演技，只是保羅的獎運似乎比黛西好上一截，去年秋天率先入圍 艾美獎視帝，之後大多數獎項兩人都一同入圍，金球獎則反過來只有黛西入圍，代表一般主流觀眾口味的MTV影視獎，又只有保羅入圍。近日揭曉的英國影藝學院獎電視大獎，又是保羅風光登上視帝寶座。

「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉(左)紅過菲比戴妮佛。（取材自Netflix）

到了下半年，Netflix 創新古裝劇「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton），使帥氣黑人男星雷吉尚佩吉（Rege-Jean Page）脫穎而出，Netflix也為他強力造勢角逐艾美獎，還敲定他加入克里斯伊凡等大卡司主演的諜報動作新片。和他對戲的菲比戴妮佛（Phoebe Dynevor），固然知名度也大漲，氣勢仍有明顯落差。