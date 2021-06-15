前美國隊長慶40歲 再掀最佳克里斯論戰

克里斯漢斯沃(左)與克里斯伊凡因合作漫威英雄片而有不錯的交情。（路透資料照片）

已經卸任的前「美國隊長」（Captain America ）克里斯伊凡（Chris Evans ）歡度40歲生日，漫威 英雄片好夥伴「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）發布和「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris Pratt）的合照為他慶生，還寫道：「你永遠是我心目中的第一名。」再度挑起「好萊塢 誰是最好的克里斯」話題。

網友常愛將漫威電影 中的這3位克里斯與主演「星際爭霸戰」（Star Trek）、「神力女超人」（Wonder Woman）是的克里斯潘恩（Chris Pine）拿來比一比，三不五時就有「好萊塢最佳克里斯」的論戰，好在4位克里斯檯面上都未傷和氣，尤其是漫威陣營的3位更像好兄弟般，會不時彼此調侃、互虧，沒啥真的火藥味。比較糗的是克里斯普萊特的岳父大人阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），今年稍早在一次慈善直播活動上，不慎將他喊成克里斯伊凡，自嘲差點毀了整場活動，趕快直呼克里斯普萊特是他最喜歡的女婿，聽得克里斯普萊特回道：「你也只有我這麼一個女婿」。

而漫威對手DC漫畫的賣座英雄系列「水行俠」（Aquaman）即將拍攝續集，導演溫子仁揭曉片名為「水行俠與失落的王國」（Aquaman and The Lost Kingdom，直譯），粉絲大都沒啥意見，女主角（Amber Heard）地位穩如泰山，卻招來許多她前夫強尼戴普（Johnny Depp）影迷的反感，砲轟她自己也會家暴還撒謊、要求換掉她的連署人數，近日暴增到超過180萬，雖然電影公司在這節骨眼上，已不可能採納換角的提議，片子從開拍到完成、上映也要至少一年半，屆時對票房會造成多大衝擊？不妨拭目以待。