美國隊長40歲生日 雷神祝壽故意放錯「克里斯」照片

克里斯漢斯沃（左）與克里斯普萊特一起祝另一位同名的漫威老搭檔生日快樂。(取材自Instagram)

已經卸任的前「美國 隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)歡度40歲的生日，漫威 英雄片好夥伴「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)居然曬出和「星爵」克里斯普萊特(Chris Pratt)的合照為他慶生，還寫道：「你永遠是我心目中的第一名。」再度挑起「好萊塢 誰是最好的克里斯」話題。

網友常愛將漫威電影中的這3位克里斯與主演「星際爭霸戰」(Star Trek)、「神力女超人」(Wonder Woman)的克里斯潘恩（Chris Pine）拿來比一比，三不五時就有「好萊塢最佳克里斯」的論戰，好在4位克里斯檯面上都未傷和氣，尤其是漫威陣營的3位更像好兄弟般，會不時彼此調侃、互虧，沒啥真的火藥味。

克里斯伊凡曾是觀眾最熟悉的「美國隊長」。(取材自IMDb)

倒是克里斯漢斯沃沒走紅前曾在「星」片演男主角克里斯潘恩的父親，兩人片中沒有同台，之後外界始終有傳劇組想找克里斯漢斯沃回歸續集與克里斯潘恩共挑大樑，始終沒機會落實，給人不少想像空間。

倒是克里斯普萊特的岳父大人阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），今年稍早在一次慈善直播活動上，不慎將他喊成克里斯伊凡，自嘲差點毀了整場活動，趕快直呼克里斯普萊特是他最喜歡的女婿，聽得克里斯普萊特回道：「你也只有我這麼一個女婿。」