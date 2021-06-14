曾為玩具總動員3獻聲 演員奈德比提辭世享壽83歲

資深演員奈德比提（Ned Beatty）以83歲高齡辭世，他一生出演多部電影，又以「螢光幕後」、「超人」、「玩具總動員3」裡的角色最為人所知。。美聯社

美媒今天報導，資深演員奈德比提（Ned Beatty）以83歲高齡辭世。他一生出演多部電影 ，又以「螢光幕後」（Network）、「超人」（Superman）、「玩具總動員3」（Toy Story 3）裡的角色最為人所知。

根據美國有線電視新聞網（CNN），Shelter娛樂集團（Shelter Entertainment Group）藝人經理人米勒（Deborah Miller）說：「奈德週日上午在家人和摯愛身旁，因自然原因死亡。」

來自肯塔基州的奈德比提以1972年電影「激流四勇士」（Deliverance），首次躍上大銀幕。

奈德比提在該片中慘遭雞姦的場景，讓人注意他的表現，就此開啟他一路延續至2013年的電影生涯。

1976年電影「螢光幕後」則助他獲得奧斯卡 最佳男配角獎提名 。

奈德比提還曾參與電影「超人」、「大陰謀」（All the President's Men），以及備受好評的電視影集「情理法的春天」（Homicide: Life on the Street）。

年輕影迷或許聽過他在2010年電影「玩具總動員3」為熊抱哥Lotso的配音。該片曾獲提名奧斯卡最佳影片獎。

執導「玩具總動員3」的李安克里治（Lee Unkrich ）推文表示：「能跟他合作既愉快，又是莫大尊榮。」

「奈德，謝謝你賦予熊抱哥生命，包括他好的一面和不那麼好的一面…我們會想念你的。」