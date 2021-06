曾為玩具總動員3獻聲 演員奈德比提辭世享壽83歲

資深演員奈德比提(Ned Beatty)以83歲高齡辭世,他一生出演多部電影,又以「螢光幕後」、「超人」、「玩具總動員3」裡的角色最為人所知。。美聯社

美媒今天報導,資深演員奈德比提(Ned Beatty)以83歲高齡辭世。他一生出演多部電影 ,又以「螢光幕後」(Network)、「超人」(Superman)、「玩具總動員3」(Toy Story 3)裡的角色最為人所知。

根據美國有線電視新聞網(CNN),Shelter娛樂集團(Shelter Entertainment Group)藝人經理人米勒(Deborah Miller)說:「奈德週日上午在家人和摯愛身旁,因自然原因死亡。」

來自肯塔基州的奈德比提以1972年電影「激流四勇士」(Deliverance),首次躍上大銀幕。

奈德比提在該片中慘遭雞姦的場景,讓人注意他的表現,就此開啟他一路延續至2013年的電影生涯。

1976年電影「螢光幕後」則助他獲得奧斯卡 最佳男配角獎提名 。

奈德比提還曾參與電影「超人」、「大陰謀」(All the President's Men),以及備受好評的電視影集「情理法的春天」(Homicide: Life on the Street)。

年輕影迷或許聽過他在2010年電影「玩具總動員3」為熊抱哥Lotso的配音。該片曾獲提名奧斯卡最佳影片獎。

執導「玩具總動員3」的李安克里治(Lee Unkrich )推文表示:「能跟他合作既愉快,又是莫大尊榮。」

「奈德,謝謝你賦予熊抱哥生命,包括他好的一面和不那麼好的一面…我們會想念你的。」