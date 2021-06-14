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阿湯哥沒空宣傳「捍衛戰士」 拚「任務7」早殺青

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯「不可能的任務7」還未能順利殺青，仍然有大型動作戲待拍攝。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「不可能的任務7」還未能順利殺青，仍然有大型動作戲待拍攝。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）多災多難，到現在還無法順利殺青，之前又傳因為他在一場戲裡和4位確診的舞者同台，必須要停工到14日才能解封，眼看期限就快要到，他馬上可以繼續趕工，全片卻還剩一場火車衝出山崖的大型動作場面，就算他想腳步加快讓片子盡早殺青，也不太有可能，一堆工作人員合約快到期，他自己也要趕緊投入「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）的宣傳，真的是壓力山大。

英國「太陽報」報導，「不可能的任務7」開拍後曾經因為新冠肺炎疫情在美大爆發，不得不停拍好幾個月，好不容易在身兼製片人的湯姆克魯斯堅持下，提供最完善的防疫環境復拍，還一度大隊人馬拉到義大利羅馬、挪威、阿拉伯聯合大公國等取景，中間發生了舉世皆知的阿湯片場飆罵沒謹守防疫安全距離的工作人員事件，固然有些影響到他的形象，他卻堅信自己沒錯。

原本此時阿湯應該早就要為「捍衛戰士：獨行俠」如火如荼展開宣傳，他擔心「不可能的任務7」進度落後，要求派拉蒙影業將「捍」片檔期延後到今年11月，先趕緊把「不」片殺青。眼看工作人員們有不少都快要約滿走人，還有大場面沒完成，被形容：「大家已經快要抓狂了。 」

湯姆克魯斯 防疫 義大利

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