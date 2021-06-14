我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

砲友嫌床上功夫差 李奧納多憤怒又羞辱 憂更多床伴爆料

記者蘇詠智╱綜合報導
李奧納多狄卡皮歐被昔日床伴爆料在嘿咻時表現不夠好，感到又氣憤又羞辱。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐被昔日床伴爆料在嘿咻時表現不夠好，感到又氣憤又羞辱。（路透資料照片）

被捧得宛如「好萊塢之王」的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），竟然被昔日床伴嫌「辦事」表現不佳，還被對方的外甥女在西洋版抖音短片裡當眾揭露，曾是上周歐美八卦焦點之一，大家訝異名模女友一個換過一個，每開派對身旁必圍繞著一堆辣妹的他，竟然是繡花枕頭。

不少從「鐵達尼號」（Titanic）起開始迷戀他的女性也大感失望，據專門報導明星與名流緋聞的「國家詢問報」報導，他對此感到憤怒又羞辱，更擔憂其他昔日伴侶接連跳出來爆他的料。

李奧納多狄卡皮歐是被「舞林群星會」(Dancing With The Star)台柱舞蹈老師茱莉安霍夫（Julianne Hough）批評床技不怎麼好，她的外甥女乾脆在短片裡點名提及，引發軒然大波。「國家詢問報」稱李奧納多對於性事的態度是，對於以往每一位床伴他都在她們面前發誓會保密，也期望她們同樣守口如瓶，如今茱莉安和她的外甥女如此放話，令他感到被背叛，一肚子火。外界直到茱莉安的外甥女公開提及這段舊事，才知道她與李奧納多真的曾發生過關係，看得出李奧說保密就保密，反而茱莉安沒有道義。

過去李奧納多交往過一堆長腿火辣名模，她們要是一一出面爆料，他肯定吃不完兜著走，尤其他的現任女友卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone）也不可能不生氣，但至今還沒有見到卡蜜拉表示任何意見。

茱莉安霍夫因舞技一流而走紅。（路透資料照片）
茱莉安霍夫因舞技一流而走紅。（路透資料照片）

八卦 抖音 緋聞

上一則

深V走紅毯被酸變胖 章子怡霸氣秀真實體重

下一則

離婚馮紹峰後如何稱呼？趙麗穎高情商回應獲讚

延伸閱讀

「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際

「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際
想證明公校有漏洞？德州30歲媽假扮13歲女兒上課

想證明公校有漏洞？德州30歲媽假扮13歲女兒上課

茱莉安摩爾「人生異旅」 穿梭奇幻世界

茱莉安摩爾「人生異旅」 穿梭奇幻世界
專訪／茱莉安摩爾「莉西」對抗黑暗 招認過往曾有劣作

專訪／茱莉安摩爾「莉西」對抗黑暗 招認過往曾有劣作

熱門新聞

劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
汪小菲7日在微博發出新餐廳的內部裝潢照片。(圖截取自汪小菲微博)

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

2021-06-09 14:00
田朴珺與大30歲富商王石自結婚生女一路低調。圖／摘自微博

「甄嬛傳」女星秘密產女 大30歲富商當爸

2021-06-06 10:04
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34
劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

2021-06-12 20:41
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沈默。(取材自Instagram)

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

2021-06-11 20:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打