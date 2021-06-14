砲友嫌床上功夫差 李奧納多憤怒又羞辱 憂更多床伴爆料

李奧納多狄卡皮歐被昔日床伴爆料在嘿咻時表現不夠好，感到又氣憤又羞辱。（路透資料照片）

被捧得宛如「好萊塢之王」的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），竟然被昔日床伴嫌「辦事」表現不佳，還被對方的外甥女在西洋版抖音 短片裡當眾揭露，曾是上周歐美八卦 焦點之一，大家訝異名模女友一個換過一個，每開派對身旁必圍繞著一堆辣妹的他，竟然是繡花枕頭。

不少從「鐵達尼號」（Titanic）起開始迷戀他的女性也大感失望，據專門報導明星與名流緋聞 的「國家詢問報」報導，他對此感到憤怒又羞辱，更擔憂其他昔日伴侶接連跳出來爆他的料。

李奧納多狄卡皮歐是被「舞林群星會」(Dancing With The Star)台柱舞蹈老師茱莉安霍夫（Julianne Hough）批評床技不怎麼好，她的外甥女乾脆在短片裡點名提及，引發軒然大波。「國家詢問報」稱李奧納多對於性事的態度是，對於以往每一位床伴他都在她們面前發誓會保密，也期望她們同樣守口如瓶，如今茱莉安和她的外甥女如此放話，令他感到被背叛，一肚子火。外界直到茱莉安的外甥女公開提及這段舊事，才知道她與李奧納多真的曾發生過關係，看得出李奧說保密就保密，反而茱莉安沒有道義。

過去李奧納多交往過一堆長腿火辣名模，她們要是一一出面爆料，他肯定吃不完兜著走，尤其他的現任女友卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone）也不可能不生氣，但至今還沒有見到卡蜜拉表示任何意見。