裘莉慶生沒找小布 帶紅酒密會首任前夫3小時

裘莉和小布互爭孩子的監護權，鬧得沸沸揚揚。（Getty Images）

安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）近日在爭取孩子的共同監護權官司上，輸給了前夫布萊德彼特（Bradley Pitt），但她仍決定力爭到底、絕不屈服，日前亦被媒體捕捉到與孩子出門慶祝46歲生日的畫面，一家人皆戴上口罩乖乖防疫。這幾天她和孩子們轉往紐約 繼續慶生之旅，被發現帶著昂貴的酒去拜訪首任前夫強尼李米勒（Jonny Lee Miller），外界好奇彼此是否有舊情復燃的可能？

裘莉的三位前夫，都是假戲真做結緣，她才20歲就因為演出「網路駭客」（Hacker）愛上男主角強尼，她是奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）的女兒，強尼則是英國資深男星、曾在「007」系列扮演龐德上司M的伯納德李外孫，彼此都出身自演藝家庭，頗為匹配，無奈當時都太年輕，加上分別在英、美發展，隔著大西洋，聚少離多下沒幾年就離婚，可是裘莉曾坦承和強尼分開恐怕是最後悔的決定，至今兩人都還是好友。

強尼李米勒(左)與安琪莉娜裘莉合演「網路駭客」定情、結婚。（取材自IMDb）

根據Page Six報導，裘莉戴著口罩、披上風衣、揹著LV皮包還帶著名牌紅酒到了強尼在紐約的住所，一待3個小時、晚上10點多才離開，也沒帶保鑣同行，彼此到底聊些什麼？給人不少想像空間，隔天一早，強尼則是被拍到出門跑步。

向來關心國際社會的裘莉表達對印度 疫情的痛心：「我以沉重的心情想告訴印度的人民，對於所有受苦受難的印度人們，表達無法言喻的悲痛和聲援。」同時也盼望大家能保護自身健康，一起度過難關。她在新片「那些要我死的人」（Those Who Wish Me Dead），帶著受傷的小男孩，在森林試圖逃脫殺手的追殺，不僅揮斧頭、吊鋼絲、從60呎的高處往下跳等動作戲，全都親自上陣，更有許多在森林大火中死裡逃生的驚險場面，頗具可看性。