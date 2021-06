裘莉慶生沒找小布 帶紅酒密會首任前夫3小時

裘莉和小布互爭孩子的監護權,鬧得沸沸揚揚。(Getty Images)

安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)近日在爭取孩子的共同監護權官司上,輸給了前夫布萊德彼特(Bradley Pitt),但她仍決定力爭到底、絕不屈服,日前亦被媒體捕捉到與孩子出門慶祝46歲生日的畫面,一家人皆戴上口罩乖乖防疫。這幾天她和孩子們轉往紐約 繼續慶生之旅,被發現帶著昂貴的酒去拜訪首任前夫強尼李米勒(Jonny Lee Miller),外界好奇彼此是否有舊情復燃的可能?

裘莉的三位前夫,都是假戲真做結緣,她才20歲就因為演出「網路駭客」(Hacker)愛上男主角強尼,她是奧斯卡影帝強沃特(Jon Voight)的女兒,強尼則是英國資深男星、曾在「007」系列扮演龐德上司M的伯納德李外孫,彼此都出身自演藝家庭,頗為匹配,無奈當時都太年輕,加上分別在英、美發展,隔著大西洋,聚少離多下沒幾年就離婚,可是裘莉曾坦承和強尼分開恐怕是最後悔的決定,至今兩人都還是好友。

強尼李米勒(左)與安琪莉娜裘莉合演「網路駭客」定情、結婚。(取材自IMDb)

根據Page Six報導,裘莉戴著口罩、披上風衣、揹著LV皮包還帶著名牌紅酒到了強尼在紐約的住所,一待3個小時、晚上10點多才離開,也沒帶保鑣同行,彼此到底聊些什麼?給人不少想像空間,隔天一早,強尼則是被拍到出門跑步。

向來關心國際社會的裘莉表達對印度 疫情的痛心:「我以沉重的心情想告訴印度的人民,對於所有受苦受難的印度人們,表達無法言喻的悲痛和聲援。」同時也盼望大家能保護自身健康,一起度過難關。她在新片「那些要我死的人」(Those Who Wish Me Dead),帶著受傷的小男孩,在森林試圖逃脫殺手的追殺,不僅揮斧頭、吊鋼絲、從60呎的高處往下跳等動作戲,全都親自上陣,更有許多在森林大火中死裡逃生的驚險場面,頗具可看性。