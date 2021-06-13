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「慾望城市」女主3缺1 「大人物」回歸

記者蘇詠智╱綜合報導
辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯再度同聚，要一起主演「慾望城市」續篇。(取材自Instagram)
辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯再度同聚，要一起主演「慾望城市」續篇。(取材自Instagram)

經典影集重回小螢幕近年蔚為風潮，HBO Max找回「慾望城市」( Sex And The City )莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)與辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)再拍續篇「And Just Like That」，只有扮演肉食女莎曼珊的金凱特蘿(Kim Cattrall)不願回歸，劇組改安排新加入三位非白人女性角色成為新的要角，填補金凱特蘿的空缺。

近日該劇主要演員首度同聚一堂讀本，莎拉潔西卡派克將照片發布上網，早先被傳會隨金凱特蘿腳步缺席的「大人物」克里斯諾斯(Chris Noth)，名牌赫然出現在照片中， 證實他仍然會在續篇中登場。

所謂的經典回歸，大多數觀眾都希望全員到齊，可是「And Just Like That」注定就是3缺1，莎拉潔西卡派克雖然很開心與辛西亞尼克森與克莉絲汀戴維斯再度聚首，粉絲卻也大嘆少了金凱特蘿少了很多原味，就算加了一堆新要角，也不確定效果是否一樣好。

但身為女主角兼監製的莎拉潔西卡派克，卻形容與老夥伴和新搭檔同聚一堂，有如冰淇淋聖代般，不知觀眾會不會感覺與她一樣甜蜜美好。

「大人物」克里斯諾斯名牌出現在「慾望城市」續篇的讀本會上，證實他會回歸。(取材自...
「大人物」克里斯諾斯名牌出現在「慾望城市」續篇的讀本會上，證實他會回歸。(取材自Instagram)

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