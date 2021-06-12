班艾佛列克戀舊愛 前妻大方給祝福

班艾佛列克和前未婚妻珍妮佛洛佩茲（右）再度打得火熱，成為媒體關注焦點。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）與昔日的未婚妻珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）再次擦出愛的火花，各方好奇他的前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）怎麼看，而根據專門報導明星與名人八卦 的「Us」雜誌報導，珍妮佛嘉納贊同珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克交往，而珍妮佛洛佩茲則覺得珍妮佛嘉納善良、為人好又是個很棒的母親，彼此之間並無芥蒂。

珍妮佛嘉納（右）對於前夫班艾佛列克再度戀上舊愛並無反對。（路透資料照片）

其實從班艾佛列克的口中，兩位珍妮佛本來應該曾經有過不和諧的關係，他坦言珍妮佛嘉納在合演「珍珠港」（Pearl Harbor）的時候就認識，卻是到後來再度攜手演出「夜魔俠」（Daredevil）的時候才墜入情網。不過當時他其實和珍妮佛洛佩茲並未分手，她也還沒跟前夫史考特佛利（Scott Foley）結婚，彼此之間一起上節目時的互動就已經非常曖昧，顯然距離成為不倫戀只差那麼一點點。

等到珍妮佛嘉納與史考特佛利離婚，又和她所主演的「雙面女間諜 」（Alias）男主角麥可瓦丹（Michael Vartan）從好友變成情人，班艾佛列克則與珍妮佛洛佩茲因為一起主演的「絕配殺手」（Gigli）票房、評價雙雙慘敗，承受極大的批評，最後影響到彼此的感情而分手。之後班艾佛列克才和珍妮佛嘉納逐漸產生熱戀的感覺，彼此婚姻持續十多年，一起生了兩個女兒和一個兒子，直到現在班艾佛列克的感情方向又回到珍妮佛洛佩茲這兒。

根據另一個報導明星藝聞的節目「Entertainment Tonight」，珍妮佛嘉納對珍妮佛洛佩茲沒有敵意，只要班艾佛列克在這段感情中是快樂的，能夠維持身心狀態的穩定，最重要的是，繼續在孩子身旁扮演好父親的角色，她都會替他感到開心。