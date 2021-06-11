紅髮童星難找「王冠」劇組也被哈利王子弄得傷腦筋

哈利小時候就因為紅髮引來很多的流言。（路透資料照片）

英國哈利 王子近來幾次在媒體訪問上公開表示在王室的生活不開心、必須離開才能找到自己的空間，被王室人員和擁戴王室的英國民眾視為公敵，就連他女兒出生、用奶奶—伊莉莎白二世女王在家族間的暱稱來命名，本是想跟她致意，卻被一堆網友和媒體評論員扭曲成目無尊長、大逆不道，就是不想讓他好過。而今，連英國王室覺得頭大的Netflix話題夯劇「王冠」（The Crown）都傳出因哈利王子碰到大麻煩。

「王冠」接下來的情節大致會涵蓋到哈利王子的6-13歲生活，因此需要找比第4季中短暫亮相、扮演哈利的童星再稍微大一點的男孩接棒演出，然而哈利本身的髮色是紅髮，這在歐美是極少數的族群，被調查可能是來自於父母身上的隱性基因，過去因為紅髮的人口少，所以備受歧視，而哈利也因為這樣，自小得到的讚美、支持就不如哥哥威廉 ，甚至還被懷疑並非查理王子親生，外界很難體會他的處境。

而「王冠」劇組則面臨紅髮的男童星人數太少，找不太到，偏偏他們又想挑選最符合角色需求的人，眼看遲遲難敲定，有可能被迫要非紅髮的童星染髮上場。