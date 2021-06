性醜聞纏身 艾米漢默傳接受勒戒

艾米漢默被爆出已經進行勒戒,解決酒癮、用藥和性方面的問題。(取材自Instagram)

「紳士密令」(The Man from U.N.C.L.E.)男星艾米漢默(Armie Hammer)今年1月爆出性醜聞,曾傳訊騷擾女網友,內容包括強暴幻想、性虐待,更有一名24歲女子控訴曾遭他性侵 ,讓艾米形象大傷,媒體報導指出,他目前已住進勒戒中心,接受酒癮、藥癮以及性癮的治療。

「紐約 郵報」指出,一名目擊者指出大約兩周前,曾看到艾米在機場與前妻伊莉莎白錢伯斯(Elizabeth Chambers)、兩名子女告別,目擊者指出艾米表情看起來很激動,也很不捨,據悉他已在佛羅里達州奧蘭多郊區的一間勒戒中心接受治療,目前為止,他的經紀人尚未回應此新聞。

艾米外型俊俏,出身豪門,又擅於投資 ,未出道前身家就粗估有2億美元,進軍影壇後,更以「紳士密令」、「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)走紅,但近期因醜聞纏身,片約紛紛遭砍,就連原定要與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)演出的愛情喜劇「Shotgun Wedding」也被換角,臨時改由「變形金剛」(Transformers)男星喬許杜哈默(Josh Duhamel)頂替。

「摩登家庭」傑西泰勒佛格森證實自己得到皮膚癌。(取材自Instagram)

另外,全球熱映超過10年的情境喜劇「摩登家庭」(Modern Family),陪伴不少人成長,劇中飾演同志爸爸的傑西泰勒佛格森(Jesse Tyler Ferguson),近日在Instagram自爆罹患皮膚癌,「不用擔心,還是很早期,我不會有事」,目前他已接受治療,他真實生活中也是同志,他的伴侶在旁陪伴,期許能一起度過難關。