我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

性醜聞纏身 艾米漢默傳接受勒戒

記者陳建嘉／綜合報導
艾米漢默被爆出已經進行勒戒，解決酒癮、用藥和性方面的問題。（取材自Instagram）
艾米漢默被爆出已經進行勒戒，解決酒癮、用藥和性方面的問題。（取材自Instagram）

「紳士密令」（The Man from U.N.C.L.E.）男星艾米漢默（Armie Hammer）今年1月爆出性醜聞，曾傳訊騷擾女網友，內容包括強暴幻想、性虐待，更有一名24歲女子控訴曾遭他性侵，讓艾米形象大傷，媒體報導指出，他目前已住進勒戒中心，接受酒癮、藥癮以及性癮的治療。

紐約郵報」指出，一名目擊者指出大約兩周前，曾看到艾米在機場與前妻伊莉莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）、兩名子女告別，目擊者指出艾米表情看起來很激動，也很不捨，據悉他已在佛羅里達州奧蘭多郊區的一間勒戒中心接受治療，目前為止，他的經紀人尚未回應此新聞。

艾米外型俊俏，出身豪門，又擅於投資，未出道前身家就粗估有2億美元，進軍影壇後，更以「紳士密令」、「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）走紅，但近期因醜聞纏身，片約紛紛遭砍，就連原定要與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）演出的愛情喜劇「Shotgun Wedding」也被換角，臨時改由「變形金剛」（Transformers）男星喬許杜哈默（Josh Duhamel）頂替。

「摩登家庭」傑西泰勒佛格森證實自己得到皮膚癌。（取材自Instagram）
「摩登家庭」傑西泰勒佛格森證實自己得到皮膚癌。（取材自Instagram）

另外，全球熱映超過10年的情境喜劇「摩登家庭」（Modern Family），陪伴不少人成長，劇中飾演同志爸爸的傑西泰勒佛格森（Jesse Tyler Ferguson），近日在Instagram自爆罹患皮膚癌，「不用擔心，還是很早期，我不會有事」，目前他已接受治療，他真實生活中也是同志，他的伴侶在旁陪伴，期許能一起度過難關。

紐約 性侵 投資

上一則

凱特溫絲蕾扮堅毅女神探 拯救小鎮

下一則

洪卓立暈倒拍戲墜落 口吐白沫

延伸閱讀

斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞

斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞
語言要求低、薪資條件優 華女中年從事護理圓美國夢

語言要求低、薪資條件優 華女中年從事護理圓美國夢

華裔作家投書紐時：入籍路坎坷 我離公民只差10分鐘

華裔作家投書紐時：入籍路坎坷 我離公民只差10分鐘
北韓大學爆性醜聞 高官性侵女學生受害者逾40人

北韓大學爆性醜聞 高官性侵女學生受害者逾40人

熱門新聞

汪小菲（左）、大S。(取材自臉書)

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

2021-06-04 23:49
劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
田朴珺與大30歲富商王石自結婚生女一路低調。圖／摘自微博

「甄嬛傳」女星秘密產女 大30歲富商當爸

2021-06-06 10:04
大S與汪小菲曾一同參加真人秀「幸福三重奏」。（取材自微博）

大S和汪小菲鬧離婚 竟是「漢奸」發文激怒兩岸大吵

2021-06-05 00:41
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書

汪小菲酒後吐真言 爆出夫妻婚姻真相

2021-06-05 06:48
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多