性醜聞纏身 艾米漢默傳接受勒戒

艾米漢默被爆出已經進行勒戒，解決酒癮、用藥和性方面的問題。（取材自Instagram）

「紳士密令」（The Man from U.N.C.L.E.）男星艾米漢默（Armie Hammer）今年1月爆出性醜聞，曾傳訊騷擾女網友，內容包括強暴幻想、性虐待，更有一名24歲女子控訴曾遭他性侵 ，讓艾米形象大傷，媒體報導指出，他目前已住進勒戒中心，接受酒癮、藥癮以及性癮的治療。

「紐約 郵報」指出，一名目擊者指出大約兩周前，曾看到艾米在機場與前妻伊莉莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）、兩名子女告別，目擊者指出艾米表情看起來很激動，也很不捨，據悉他已在佛羅里達州奧蘭多郊區的一間勒戒中心接受治療，目前為止，他的經紀人尚未回應此新聞。

艾米外型俊俏，出身豪門，又擅於投資 ，未出道前身家就粗估有2億美元，進軍影壇後，更以「紳士密令」、「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）走紅，但近期因醜聞纏身，片約紛紛遭砍，就連原定要與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）演出的愛情喜劇「Shotgun Wedding」也被換角，臨時改由「變形金剛」（Transformers）男星喬許杜哈默（Josh Duhamel）頂替。

「摩登家庭」傑西泰勒佛格森證實自己得到皮膚癌。（取材自Instagram）

另外，全球熱映超過10年的情境喜劇「摩登家庭」（Modern Family），陪伴不少人成長，劇中飾演同志爸爸的傑西泰勒佛格森（Jesse Tyler Ferguson），近日在Instagram自爆罹患皮膚癌，「不用擔心，還是很早期，我不會有事」，目前他已接受治療，他真實生活中也是同志，他的伴侶在旁陪伴，期許能一起度過難關。