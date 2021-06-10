「緋紅女巫」頻喊男友老公 疑已祕婚

伊莉莎白歐森以漫威電影系列的「緋紅女巫」一角，廣為人知。（取材自推特）

以漫威系列電影 「緋紅女巫」（Scarlet Witch）一角走紅的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），與搖滾樂手羅比阿奈特（Robbie Arnett）交往三年多，兩人數度傳出步入禮堂的好消息，卻從未正面回應，伊莉莎白歐森近期接受「Variety Studio: Actors on Actors」節目訪談時，突稱羅比阿奈特為「老公」，讓外界相當驚訝，認為她很有可能在疫情 期間已祕婚。

伊莉莎白歐森說之前在英國待了七個月，最近才回美國 ，感受到羅比阿奈特一些貼心的小舉動，更發現羅比阿奈特為了研究她主演的新劇「汪達幻視」（WandaVision），私下偷偷在看魔法相關的童書，讓她直呼可愛，由於頻喊羅比阿奈特是「老公」，讓網友不免好奇，兩人是否已共結連理？不過伊莉莎白歐森並未有說溜嘴的驚慌，語氣態度相當平實，透露她與羅比阿奈特之間的生活小細節，不時露出微笑。

伊莉莎白歐森先前曾與「洛基」（Loki）湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）傳出緋聞，但兩人從未承認，之後也各有新歡，而伊莉莎白歐森才剛拍完「奇異博士2」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），她大讚電影製作過程非常精采，班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）也很敬業，不過電影內容到底為何，她則保密到家，只說電影將於明年3月上映，影迷敬請期待。