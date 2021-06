「緋紅女巫」頻喊男友老公 疑已祕婚

伊莉莎白歐森以漫威電影系列的「緋紅女巫」一角,廣為人知。(取材自推特)

以漫威系列電影 「緋紅女巫」(Scarlet Witch)一角走紅的伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen),與搖滾樂手羅比阿奈特(Robbie Arnett)交往三年多,兩人數度傳出步入禮堂的好消息,卻從未正面回應,伊莉莎白歐森近期接受「Variety Studio: Actors on Actors」節目訪談時,突稱羅比阿奈特為「老公」,讓外界相當驚訝,認為她很有可能在疫情 期間已祕婚。

伊莉莎白歐森說之前在英國待了七個月,最近才回美國 ,感受到羅比阿奈特一些貼心的小舉動,更發現羅比阿奈特為了研究她主演的新劇「汪達幻視」(WandaVision),私下偷偷在看魔法相關的童書,讓她直呼可愛,由於頻喊羅比阿奈特是「老公」,讓網友不免好奇,兩人是否已共結連理?不過伊莉莎白歐森並未有說溜嘴的驚慌,語氣態度相當平實,透露她與羅比阿奈特之間的生活小細節,不時露出微笑。

伊莉莎白歐森先前曾與「洛基」(Loki)湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)傳出緋聞,但兩人從未承認,之後也各有新歡,而伊莉莎白歐森才剛拍完「奇異博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),她大讚電影製作過程非常精采,班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)也很敬業,不過電影內容到底為何,她則保密到家,只說電影將於明年3月上映,影迷敬請期待。