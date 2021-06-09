黑寡婦領軍 漫威大軍重返電影院

「洛基 」本周末正式登場，預期將再創收視話題。（取材自imdb）

隨著美國 已有四分之三戲院恢復營業、暑期電影 旺季正式展開，平均每周都有一至兩部強片上檔，但各方仍最矚目闊別兩年重回戲院的漫威 超級英雄片是否延續賣座威勢？將在下個月正式登場的「黑寡婦」（Black Widow）宣告加碼推出專供IMAX映廳的特殊比例版本，被看好有助票房，有機會問鼎今夏賣座冠軍寶座。

新冠肺炎重創歐美影業的前一年，漫威才以「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）刷新全球影史票房紀錄，新的階段打頭陣第一砲「黑寡婦」本來該在去年暑期就上映，因為疫情延到今年才要正式和觀眾見面，正值美國電影市場景氣逐漸復甦，遲到許久的「黑寡婦」有厚望開出賣座大紅盤、成為今夏第一強片。唯一需要注意的是，在Disney+與戲院同日推出，會對票房數字造成多大影響尚待觀察，畢竟還是有人對重返戲院信心不足。

漫威今年強打在Disney+上的影集，繼之前「汪達與幻視」（WandaVision）、「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）都締造亮眼的收視成績後，本周末就要輪到湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）掛帥的「洛基」（Loki）上場。

「洛基」在最新預告中，漫威也首度表態「洛基」的性別應是流動的，不能被男女輕易定義。此舉也證明漫威電影宇宙會像原著漫畫設定一樣，讓洛基的性別可男也可女，這概念也符合漫威執行長凱文費吉所說的「多元性」，另外曾有媒體拍到女星蘇菲雅迪馬蒂諾（Sophia Di Martino）穿著洛基的戲服現身片場，暗示影集內會出現「女洛基」。