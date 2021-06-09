黑寡婦領軍 漫威大軍重返電影院
隨著美國已有四分之三戲院恢復營業、暑期電影旺季正式展開，平均每周都有一至兩部強片上檔，但各方仍最矚目闊別兩年重回戲院的漫威超級英雄片是否延續賣座威勢？將在下個月正式登場的「黑寡婦」（Black Widow）宣告加碼推出專供IMAX映廳的特殊比例版本，被看好有助票房，有機會問鼎今夏賣座冠軍寶座。
新冠肺炎重創歐美影業的前一年，漫威才以「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）刷新全球影史票房紀錄，新的階段打頭陣第一砲「黑寡婦」本來該在去年暑期就上映，因為疫情延到今年才要正式和觀眾見面，正值美國電影市場景氣逐漸復甦，遲到許久的「黑寡婦」有厚望開出賣座大紅盤、成為今夏第一強片。唯一需要注意的是，在Disney+與戲院同日推出，會對票房數字造成多大影響尚待觀察，畢竟還是有人對重返戲院信心不足。
漫威今年強打在Disney+上的影集，繼之前「汪達與幻視」（WandaVision）、「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）都締造亮眼的收視成績後，本周末就要輪到湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）掛帥的「洛基」（Loki）上場。
「洛基」在最新預告中，漫威也首度表態「洛基」的性別應是流動的，不能被男女輕易定義。此舉也證明漫威電影宇宙會像原著漫畫設定一樣，讓洛基的性別可男也可女，這概念也符合漫威執行長凱文費吉所說的「多元性」，另外曾有媒體拍到女星蘇菲雅迪馬蒂諾（Sophia Di Martino）穿著洛基的戲服現身片場，暗示影集內會出現「女洛基」。
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