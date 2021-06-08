英影藝學院電視大獎 「王冠」夢碎

米凱拉柯爾是今年英國影藝學院電視大獎的視后。（美聯社）

地位有如美國艾美獎的英國影藝學院電視大獎舉行頒獎典禮，年初在金球獎 大出風頭、描述英皇室成員愛恨情仇的Netflix「王冠」，反而在家鄉空手而歸，連本來勝出機率較大的「查爾斯」喬許歐康納也不敵「正常人」保羅梅茲卡爾，和視帝榮銜錯身而過。

「王冠」自從開播以來就在全球各地討論熱烈，尤其深受金球獎青睞，扮演年輕與中年版伊莉莎白二世的克萊兒佛伊、奧莉薇亞柯爾曼以及黛安娜的艾瑪柯林，都先後抱回視后大獎，戲本身也兩度得到最佳戲劇影集。艾美獎的成績雖沒這麼輝煌，克萊兒佛伊也曾登上視后寶座。但在英國影藝學院電視大獎，反而只有扮演年輕版瑪格麗特公主的凡妮莎柯比拿過最佳女配角，其他任何獎項都沒有勝出過。

打從入圍 名單公布，外界就為了艾瑪柯林和奧莉薇亞柯爾曼都沒提名 最佳女主角而訝異，「柴契爾夫人」姬蓮安德森也沒入圍最佳女配角，反而是扮演中年瑪格麗特的海倫娜寶漢卡特被提名，到最後所有「王冠」入圍者全部摃龜。

新科視帝保羅梅茲卡爾顯然對自己的勝出有些意外，致詞時除了感謝父母，還向「正常人」女主角黛西艾德格瓊絲致意，讓透過視訊觀看的她感動落淚。保羅和黛西都算新秀，卻要演正面全裸的大尺度床戲，承受很大壓力，也培養出深厚革命情感。黑人女星米凱拉柯爾以「生命轉彎那一天」獲頒最佳女主角，最佳戲劇影集獎則由「陰屍路」黑人男星藍尼詹姆斯主演的「Save Me Too」獲得。