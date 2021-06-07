「厲陰宅3」擠下「噤界II」 美首日票房奪冠

「厲陰宅3：是惡魔逼我的」小男孩被惡靈附身後肢體扭曲，模樣駭人。（取材自IMDb）

美國電影 票房景氣正在復甦，繼上周末「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）開出不錯首映票房、「噤界II」（A Quite Place Part II）更賣出超級大紅盤之後，本周末另一部續集大片「厲陰宅3：是惡魔逼我的」（The Conjuring: The Devil Made Me Do It ）登場，與上周冠軍「噤界II」上演驚悚恐怖片的大對決，結果「厲陰宅3」新鮮感獲勝，首日就擠下「噤界II」登上第一名的寶座，但「噤界II」全美票房將破9000萬美元，會成為新冠肺炎疫情期間在美國第一部賣破億元大關的強片，派拉蒙火速宣布，「噤界」系列第3部電影，2023年上映。

「厲陰宅3：是惡魔逼我的」雖然前兩集導演 溫子仁轉任監製，由「哭泣的女人」導演麥可查維斯（Michael Chaves）接手執導，情節仍以華倫夫婦對抗怪力亂神為主，這次碰到惡靈騷擾，兩人差點被弄到心臟病發或是意外身亡，驅魔場面刺激程度更有「大法師」（The Exorcist）的味道。能夠將「噤界II」從冠軍王位上拉下來，證明「厲陰宅」系列的死忠觀眾威力不容小覷。

至於沒有登上全美票房冠軍但反應也算不錯的「時尚惡女：庫伊拉」，傳迪士尼也有意乘勝追擊，已經研擬由原班編導再拍續集，雖然女主角艾瑪史東（Emma Stone）是否回歸尚未確定，由於她是整齣戲的靈魂，續集很難沒有她，觀眾應有厚望繼續看到她使壞。