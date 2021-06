「厲陰宅3」擠下「噤界II」 美首日票房奪冠

「厲陰宅3:是惡魔逼我的」小男孩被惡靈附身後肢體扭曲,模樣駭人。(取材自IMDb)

美國電影 票房景氣正在復甦,繼上周末「時尚惡女:庫伊拉」(Cruella)開出不錯首映票房、「噤界II」(A Quite Place Part II)更賣出超級大紅盤之後,本周末另一部續集大片「厲陰宅3:是惡魔逼我的」(The Conjuring: The Devil Made Me Do It )登場,與上周冠軍「噤界II」上演驚悚恐怖片的大對決,結果「厲陰宅3」新鮮感獲勝,首日就擠下「噤界II」登上第一名的寶座,但「噤界II」全美票房將破9000萬美元,會成為新冠肺炎疫情期間在美國第一部賣破億元大關的強片,派拉蒙火速宣布,「噤界」系列第3部電影,2023年上映。

「厲陰宅3:是惡魔逼我的」雖然前兩集導演 溫子仁轉任監製,由「哭泣的女人」導演麥可查維斯(Michael Chaves)接手執導,情節仍以華倫夫婦對抗怪力亂神為主,這次碰到惡靈騷擾,兩人差點被弄到心臟病發或是意外身亡,驅魔場面刺激程度更有「大法師」(The Exorcist)的味道。能夠將「噤界II」從冠軍王位上拉下來,證明「厲陰宅」系列的死忠觀眾威力不容小覷。

至於沒有登上全美票房冠軍但反應也算不錯的「時尚惡女:庫伊拉」,傳迪士尼也有意乘勝追擊,已經研擬由原班編導再拍續集,雖然女主角艾瑪史東(Emma Stone)是否回歸尚未確定,由於她是整齣戲的靈魂,續集很難沒有她,觀眾應有厚望繼續看到她使壞。