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3代「蜘蛛人」將同框 最新續集1人被賜死？

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆霍蘭德將在「蜘蛛人：無家日」繼續挑大梁。（取材自IMDb）
湯姆霍蘭德將在「蜘蛛人：無家日」繼續挑大梁。（取材自IMDb）

索尼與漫威合作的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man:NoWayHome）還未上映已經備受矚目，各種傳聞更是三天兩頭搶占媒體版面，影迷期待片子能如之前所傳，把前兩個版本的蜘蛛人陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）一起找回來和現任的湯姆霍蘭德（Tom Holland）同台，雖然陶比與安德魯不是不回應就是否認，但根據近日網上揭露的「謠傳劇情大綱」，不僅三代蜘蛛人會碰面，還會有人在劇終時壯烈陣亡。

安德魯加菲也被傳會演出「蜘蛛人：無家日」。（取材自IMDb）
安德魯加菲也被傳會演出「蜘蛛人：無家日」。（取材自IMDb）

這份引起話題的「疑似大綱」從湯姆霍蘭德扮演的蜘蛛人彼得，因為被神祕客陷害成為世人眼中的殺人兇手，又被「號角日報」總編輯揭露真實身分，急需有人伸出援手。鋼鐵人的司機「快樂」請求奇異博士將彼得藏在他的總部裡，彼得卻意外發現前兩版蜘蛛人中的一堆惡棍包括綠惡魔、八爪博士等都被囚禁，綠惡魔蠱惑彼得，讓彼得不慎將他們放了出來，雖然想要收拾殘局卻寡不敵眾。奇異博士再度出現，表示需要求助外援，於是帶他到了平行時空，找回另兩個世界的蜘蛛人前輩，陶比的彼得已經和愛人瑪莉珍結婚且生了女兒，安德魯的彼得則是大學教授。

陶比麥奎爾被傳會在「蜘蛛人：無家日」有重要演出。（取材自IMDb）
陶比麥奎爾被傳會在「蜘蛛人：無家日」有重要演出。（取材自IMDb）

片中最後決戰發生在自由女神像，陶比的彼得不幸身亡，湯姆和安德魯的另外兩位彼得雖然聯手打敗眾惡人，湯姆版彼得卻因此失去最好的朋友奈德，想要殺綠惡魔報仇，最後被安德魯的彼得勸下來，兩人還一起出席了陶比版彼得的葬禮。最後湯姆版彼得回到自己的世界中，由正職為律師的夜魔俠代為打官司，洗刷了冤屈，雖然他的真實身分已被世人知曉，卻決定繼續擔任大家需要的英雄。

這個號稱外洩的大綱將關於「蜘蛛人：無家日」的重要傳聞，譬如奇異博士和夜魔俠會登場、以往兩版的惡棍回歸、三版蜘蛛人會面等全都兜在一起，卻也因為太符合傳聞的描述，被認為有很大的可能是熱情影迷自己編出來，準確度不見得高過同人小說。劇組賣足關子要保護的真正情節究竟為何？恐怕只有上映後才能揭曉。

蜘蛛人 奇異 索尼

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